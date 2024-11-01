La disonancia cognitiva ayuda a explicar por qué los partidarios de Trump siguen siendo leales, según sugiere una nueva investigación [EN]

Cuando las personas se enfrentan a información en conflicto con sus creencias más arraigadas, tienden a reducir su malestar negando las acusaciones, priorizando las políticas sobre el comportamiento o afirmando que otros políticos cometen actos similares. "La explicación más común fue que no creían las acusaciones. Otras justificaciones fueron que les importan sus políticas, no su vida personal, y que todos los políticos y hombres ricos cometen actos ilegales e inmorales. Algunos dijeron que simplemente no les importaban las acusaciones".