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La disonancia cognitiva ayuda a explicar por qué los partidarios de Trump siguen siendo leales, según sugiere una nueva investigación [EN]

Cuando las personas se enfrentan a información en conflicto con sus creencias más arraigadas, tienden a reducir su malestar negando las acusaciones, priorizando las políticas sobre el comportamiento o afirmando que otros políticos cometen actos similares. "La explicación más común fue que no creían las acusaciones. Otras justificaciones fueron que les importan sus políticas, no su vida personal, y que todos los políticos y hombres ricos cometen actos ilegales e inmorales. Algunos dijeron que simplemente no les importaban las acusaciones".

| etiquetas: psicología , donald trump , partidarios , disonancia cognitiva
4 2 0 K 55 Psicología
4 comentarios
4 2 0 K 55 Psicología
efectogamonal #1 efectogamonal *
Disonancia nazi.

Hereditaria, es una pandemia a nivel mundial {0x1f525}
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
La psicología en malas manos es un arma muy poderosa. Puedes convencer a un rebaño de ovejas para que se metan en la boca del lobo ellas solitas, y encima dándole las gracias. Todo sin pegar un tiro, ni poner malas caras.
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#3 xaviazo
La disonancia cognitiva puede explicar muchas cosas... como por ejemplo que haya gente que siga pensando que el socialismo da resultado.
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meneantepromedio #4 meneantepromedio
Tal como los comunistas o los ultra capitalistas, los fanáticos son siempre un peligro.
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menéame