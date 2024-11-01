Disney y la propaganda de guerra. Cuando Donald se enfrentó a los Nazis

Disney lleva mas de 100 años existiendo, y en en tanto tiempo, han pasado muchísimas cosas, entre ellas, por desgracia, una segunda guerra mundial, que llevó a la empresa prácticamente a la bancarrota. Durante un ataque japones las fuerzas estadounidenses se atrincheraron en las oficinas de disney y ofrecieron a Walt una oferta que no pudo rechazar, para lo cual, debia realizar muchísima propaganda para los estados unidos, ¿Quieres conocer la historia? ¡Pues acompañame mientras te lo cuento!