edición general
9 meneos
9 clics
Disney invertirá mil millones de dólares en OpenAI y dejará que ChatGPT use sus personajes

Disney invertirá mil millones de dólares en OpenAI y dejará que ChatGPT use sus personajes

Disney anunció este jueves que invertirá mil millones de dólares en OpenAI.

| etiquetas: disney , ia , chat gpt
9 0 0 K 114 actualidad
4 comentarios
9 0 0 K 114 actualidad
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Un paso más .. cine sonoro, color, technicolos, CGI, IA ... todo para la propaganda (pero no se lo digas a los que tienen el culo como la bandera de Japón de tragar propaganda yanki)
1 K 39
YeahYa #1 YeahYa
Al final Orwell no iba tan desencaminado.

Mientras nos acojonan con supuestas guerras y tal, van a concentrar toda la tecnología en grandes imperios en manipularnos hasta mermanos mentalmente como sociedad.

Ya hay gente que sigue a Vito Quiles.... pues eso. Y mientras estamos todos saturados de sensaciones, ellos se lo llevan calentito.
0 K 19
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

van a concentrar toda la tecnología en grandes imperios en manipularnos hasta mermanos mentalmente como sociedad.

¿y que te piensas que lleva haciendo Hollywood el último siglo?
2 K 56
YeahYa #3 YeahYa
#2 Sí, y ahora más perfeccionado
0 K 19

menéame