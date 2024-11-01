Un a discusión de tráfico desata una reyerta con palos y quince implicados en la calle San Juan Bosco

La Policía Nacional confirma que el enfrentamiento se originó entre dos vehículos y se disolvió antes de la llegada de los agentes, sin que consten denuncias El mediodía de este jueves se ha visto alterado en el barrio de Los Molinos por un violento episodio en la vía pública. Una discusión de tráfico ha terminado en una reyerta multitudinaria en la que han participado aproximadamente quince personas, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía y la Policía