El discurso del rey deja sola a la derecha en su tibia posición contra el gobierno de Israel

Sin peros, ni frases adversativas, Felipe VI ha querido utilizar el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar la violencia que el gobierno de Israel está aplicando sobre la población civil en la franja de Gaza desde hace dos años. El rey no ha utilizado la palabra genocidio, un calificativo que rechazan los partidos de la derecha en el Congreso y que sí emplea el gobierno, pero la contundencia de su discurso, cargando de forma explícita contra Netanyahu, deja solos en su posición tibia PP y Vox.

ipanies #1 ipanies
El Rey no hace sus discurso y no dice nada sin la revisión del gobierno. El único discurso que escribe y es revisado también es el de Navidad. Es un actor que nos sale muy caro ;)
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Tibia no, la derechusma está a favor de Israel y de que siga matando niños.
TonyStark #3 TonyStark
sin pelos en la lengua pero con cuidado de no usar el termino GENOCIDIO no sea que le vuelvan a llamar Felpudo VI
