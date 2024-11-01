El discurso de Pedro Sánchez en la Universidad de Columbia en el Foro Líderes Mundiales  

En un mundo en el que los jóvenes se están entregando a la ultraderecha, que según las encuestas en buena parte de Europa sería la más votada entre los menores de 34 años, Pedro Sánchez se ha llevado una impresión diferente en una de las universidades más prestigiosas del planeta, la de Columbia, en Nueva York.
En otro foro, he visto un poco del discurso cuando hablaba de los millones de inmigrantes que han llegado a España en los últimos años, su integración y como ha bajado el paro..... lo curioso de los comentarios en la inmigración era como si todos fueran moros y nadie se acordaba del resto.
A diferencia del resto de europa lo bueno es que a España han llegado de Hispanoamérica y europa casi un 80% del total, con una cultura muy parecida. Y la gente sólo se acuerda de ese 20% de inmigración africana que genera la mayoría de los problemas y dentro de ese 20% serán un 5%.
Fíjate… un tío que no pasaría la entrevista para dirigir una pyme por no hablar inglés… pretende ser quien defienda los intereses de España en el mundo.