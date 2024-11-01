edición general
Discurso Netanyahu en directo en la Onu

Discurso Netanyahu en directo en la Onu. El solo contra el mundo.

alpoza
no entro a verlo, tambien le hago planton.
chocoleches
Todavía va con el pene fuera?
gadish
#10 le gotean baba de trump del ciruelo y tiene lefa del naranjito en la comisura.
fareway
#16 No pero llevaba una gorra del ratón Mickie y eso ha podido causar confusión.
Spirito
Un discurso histórico de una escoria humana que, ya y en el futuro, será motivo de estudio para prevenirnos de criminales como él.
pitercio
Maldito genocida.
ur_quan_master
Alguien nos ahorra un click y vomitar haciéndonos un resumen?
karakol
#14 No lo he visto, ni lo voy a ver, pero te puedes imaginar.

Israel tiene derecho a defenderse, rehenes, Hamas, escudos humanos, terroristas todos.

E ya.

Que se pudra en el infierno el asesino este y toda su piara.
UnbiddenHorse
No puedo entrar
fareway
#2 Habrán matado ya al cámara
alpoza
#3 es menor de edad?
antesdarle
#2 te tienes que registrar en la plataforma de RTVE
sotillo
#2 Tendrás que esperar a que salgan todos los representantes del montón de países que se han levantado y se están marchando
UnbiddenHorse
#11 lo he visto, un aplauso para ellos, y a los que se han quedado, se han retratado para la historia en lado de la vergüenza
Keldon82
Ni con vuestros dedos le doy click. Me espero a que alguien con más estómago le ordene a una IA que le haga un resumen.
DayOfTheTentacle
Todos antisemitas...?
YeahYa
#1 antisemitas no, terroristas.

¿Y entre tanto terrorista nadie le mete un tiro? Y que conste que no es un deseo, es una pregunta.
