7
meneos
75
clics
Discurso Netanyahu en directo en la Onu
Discurso Netanyahu en directo en la Onu. El solo contra el mundo.
israel
palestina
sionismo
6
1
0
91
actualidad
#5
A.more
youtu.be/RDaaCEPq5VA?si=YSx9MoTQ1MA18_mL
Sobran las palabras
2
41
#4
alpoza
no entro a verlo, tambien le hago planton.
2
25
#10
chocoleches
Todavía va con el pene fuera?
2
21
#12
gadish
#10
le gotean baba de trump del ciruelo y tiene lefa del naranjito en la comisura.
2
21
#17
fareway
#16
No pero llevaba una gorra del ratón Mickie y eso ha podido causar confusión.
0
20
#8
Spirito
Un discurso histórico de una escoria humana que, ya y en el futuro, será motivo de estudio para prevenirnos de criminales como él.
2
17
#7
pitercio
Maldito genocida.
1
15
#14
ur_quan_master
Alguien nos ahorra un click y vomitar haciéndonos un resumen?
0
11
#18
karakol
#14
No lo he visto, ni lo voy a ver, pero te puedes imaginar.
Israel tiene derecho a defenderse, rehenes, Hamas, escudos humanos, terroristas todos.
E ya.
Que se pudra en el infierno el asesino este y toda su piara.
0
20
#2
UnbiddenHorse
No puedo entrar
0
9
#3
fareway
#2
Habrán matado ya al cámara
3
52
#16
alpoza
#3
es menor de edad?
0
12
#9
antesdarle
#2
te tienes que registrar en la plataforma de RTVE
0
9
#11
sotillo
#2
Tendrás que esperar a que salgan todos los representantes del montón de países que se han levantado y se están marchando
0
11
#13
UnbiddenHorse
#11
lo he visto, un aplauso para ellos, y a los que se han quedado, se han retratado para la historia en lado de la vergüenza
1
20
#6
Keldon82
Ni con vuestros dedos le doy click. Me espero a que alguien con más estómago le ordene a una IA que le haga un resumen.
0
8
#1
DayOfTheTentacle
Todos antisemitas...?
0
7
#15
YeahYa
#1
antisemitas no, terroristas.
¿Y entre tanto terrorista nadie le mete un tiro? Y que conste que no es un deseo, es una pregunta.
1
27
