edición general
6 meneos
34 clics
Discriminados hasta después de muertos: "Que en el peor momento de tu vida te rechacen por haber nacido gitano es el racismo más visceral"

Samuel Escudero cuenta que, cuando en enero murió su sobrino de seis años, llegó a llamar a cinco tanatorios para poder velar al niño. Esa noche, él se tuvo que encargar de todos los trámites porque su hermano estaba destrozado. Eligió primero el tanatorio Servisa, en Madrid. Después el de la M-40, el de la ermita del Santo... Pero nada. Todos estaban ocupados. Siempre la misma respuesta: "No hay salas disponibles".

| etiquetas: muertos , discriminados , tanatorio , racismo , gitanos
5 1 1 K 52 actualidad
8 comentarios
salteado3 #1 salteado3 *
A lo mejor es por las malas experiencias que han tenido los tanatorios por la falta de civismo y conflictividad cuando han prestado sus servicios a esos colectivos.

Por decirlo de una manera fina, pero qué sabré yo...
11 K 118
sotillo #3 sotillo
#1 Hombre es que si están llenos pues están llenos y no hay que acusar de racismo como hacen algunos
1 K 27
LuCiLu #4 LuCiLu
#1 Igual que paguen justos por pecadores no está bien y esas cosas.
1 K 23
salteado3 #5 salteado3
#4 Sin duda, solo describo mis sospechas.
0 K 12
TipejoGuti #6 TipejoGuti
#1 Claro, pasa con los negros que huelen mal, con los moros que gritan mucho, con los racistas que creen que hacen comentarios normales o que ellos lo son,...yo no es que les prohibiese entrar a los tanatorios, es que no les dejaba ni morirse. :shit:
0 K 12
cocolisto #2 cocolisto
Oírlo es bastante descorazonador hasta que punto el racismo y el desprecio ante el otro rompen la humanidad.
1 K 31
TipejoGuti #7 TipejoGuti
@admins ¿Qué pasa con el ignore?
Yo reporté un comentario racista pero se ignoró automáticamente al tipo en el proceso y ahora no puede des-ignorarlo.
A ver si para evitar una mala praxis vamos a crear problemas mayores..
Mis disculpas al interfecto reportado que ignorarlo no era, ni por asomo, mi intención.
0 K 12
salteado3 #8 salteado3
Imagina que tienes un tanatorio. Normalmente son negocios familiares.

www.google.com/search?q=reyerta+tanatorio&ie=UTF-8
0 K 12

menéame