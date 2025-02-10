edición general
Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una "mala" temporada

Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una "mala" temporada

El próximo 1 de septiembre va a ser la fecha escogida por buena parte de las discotecas de Mallorca para dar por concluida la temporada alta de este año y para abandonar las aperturas diarias y centrar su actividad exclusivamente durante los fines de semana, a la vista de que los resultados conseguidos durante este verano «no podemos calificarlos de buenos, sino que han sido más bien malos», según lamenta el presidente de la asociación balear de ocio nocturno y entretenimiento (Abone), Miguel Pérez-Marsá.

