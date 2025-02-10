Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una "mala" temporada

El próximo 1 de septiembre va a ser la fecha escogida por buena parte de las discotecas de Mallorca para dar por concluida la temporada alta de este año y para abandonar las aperturas diarias y centrar su actividad exclusivamente durante los fines de semana, a la vista de que los resultados conseguidos durante este verano «no podemos calificarlos de buenos, sino que han sido más bien malos», según lamenta el presidente de la asociación balear de ocio nocturno y entretenimiento (Abone), Miguel Pérez-Marsá.
Agarraos, que vienen curvas. Aumento del paro, revés económico, adelanto electoral en 2026 y mayoría de PP/VOX.
En Mallorca no sé, en Barcelona las salas a las que suelo ir están a medio gas, salas en las que hace pocos años tenías que embadurnarte en Fairy para poder pasar entre la masa de gente sin quedar atascado.