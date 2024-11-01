Dirigentes del PP, Aldama, Daniel Esteve y Ortega Smith arropan el nuevo proyecto de Espinosa de los Monteros

“Venimos a apoyar a un amigo”. Así han justificado el empresario multi imputado Víctor de Aldama y el dueño de Desokupa, Daniel Esteve, su presencia en el acto de lanzamiento del nuevo proyecto de Iván Espinosa de los Monteros. El exdirigente de Vox ha presentado este jueves en Madrid la “asociación cultural Atenea” arropado por dirigentes del PP como Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo, figuras de su expartido como Javier Ortega Smith, la escritora Lucía Etxebarría, Marcos de Quinto o Alejo Vidal-Quadras, entre otros.
No fue el periodista somalí a cubrirlo? O nos lo contará en la radio?
Para que liego digan que la ultraderecha no está a favor del reciclaje
Vamos, que se han inventado un grupo para vivir de paguitas a costa de criticar las paguitas y el gobierno
casaestercolero.