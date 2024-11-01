edición general
Dirigentes del PP, Aldama, Daniel Esteve y Ortega Smith arropan el nuevo proyecto de Espinosa de los Monteros

“Venimos a apoyar a un amigo”. Así han justificado el empresario multi imputado Víctor de Aldama y el dueño de Desokupa, Daniel Esteve, su presencia en el acto de lanzamiento del nuevo proyecto de Iván Espinosa de los Monteros. El exdirigente de Vox ha presentado este jueves en Madrid la “asociación cultural Atenea” arropado por dirigentes del PP como Juan Bravo o Cayetana Álvarez de Toledo, figuras de su expartido como Javier Ortega Smith, la escritora Lucía Etxebarría, Marcos de Quinto o Alejo Vidal-Quadras, entre otros.

#1 diablos_maiq
Aznar los cría y ellos se juntan
Spirito #18 Spirito
#1 ¿Crees que son producto de ese monstruo psicópata?
#25 diablos_maiq
#18 ideológicamente, si
Antipalancas21 #24 Antipalancas21
#1 Vaya grupito, de lo peor de la camada española
Ovlak #6 Ovlak
la escritora Lucía Etxebarría
xD xD xD
jonolulu #9 jonolulu
#6 El verdadero referente intelectual de toda esta gente es Sabater, no una escritora del tres al cuarto. Y no me refiero a Fernando, sino a Leticia
fareway #3 fareway
Facherío con denominación de origen.
Spirito #20 Spirito
#3 Un respeto a los fascistas rancios con pedrigí y crotal de marca. ¬¬
#2 Toponotomalasuerte
Creo que aún cabe más basura.
No fue el periodista somalí a cubrirlo? O nos lo contará en la radio?
Pertinax #4 Pertinax
Menuda cuadrillica más maja. xD
jonolulu #7 jonolulu
#4 La Liga de la Estulticia
Spirito #21 Spirito
#7 La liga de los HdlgP.
Cuñado #15 Cuñado
#13 Eso fue al llegar. Espera un rato.
Cuñado #12 Cuñado
Llega el olor a pis reseco, puro barato y alcanfor hasta aquí.
rob #13 rob *
#12 Aquí huele a Varón Dandy que echa para atrás.
Spirito #23 Spirito
#13 Si esa escoria consigue más poder, olerá a napalm por la mañana.
jonolulu #5 jonolulu
Los escombros de los escombros.

Para que liego digan que la ultraderecha no está a favor del reciclaje
Kleshk #22 Kleshk
Una "asociación" para dar "ideas"

Vamos, que se han inventado un grupo para vivir de paguitas a costa de criticar las paguitas y el gobierno
kinnikuman #8 kinnikuman
La crème de la merde del país
rob #16 rob *
#0 Con tanto payaso, la hubiese metido en "humor" pero la muevo.
#10 cajadecartonmojada *
Lo mejor de cada casa estercolero.
#14 Marisadoro
Vaya reportaje, ni siquiera viene el teléfono para hacer una reforma sin pagar.
pitercio #26 pitercio
El grima team.
The_Ignorator #27 The_Ignorator
Plan B de los trepas ultras para cuando caiga Vox por corrupción (y que esa corrupción se queda en los de arriba y los hidalgos no tan en primera linea dicen "¿Qué hay de lo mío?")
#11 laruladelnorte
¡Joder,qué tropa! como dijo de los suyos Mariano Rajoy. 8-D
io1976 #17 io1976
Faltan Marcos de V y su íntimo Iker Jiménez.
io1976 #19 io1976
#17 Me corrijo después de leer la noticia, el excoca colo ha estado. xD xD xD
