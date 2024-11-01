·
Directorio de recursos gratis para desarrolladores
Directorio de recursos gratis para desarrolladores basado en el famoso repositorio free-for.dev y en un fork de un repositorio mío (lo cual me ha hecho mucha ilusión). Espero que os sea útil
recursos gratis
desarrolladores
directorio
arcangel2p
La idea no es mala, pero la web la veo algo angustiosa de usar. Por lo menos en temas de usabilidad.
enterum
sí, le falta un buscador pero supongo que ha orientado la idea a partir del mío que era hacerlo todo 99% frontend, lo veo como un punto de partida
