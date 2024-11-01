edición general
Directorio de recursos gratis para desarrolladores basado en el famoso repositorio free-for.dev y en un fork de un repositorio mío (lo cual me ha hecho mucha ilusión). Espero que os sea útil :-)

arcangel2p
La idea no es mala, pero la web la veo algo angustiosa de usar. Por lo menos en temas de usabilidad.
enterum
#1 sí, le falta un buscador pero supongo que ha orientado la idea a partir del mío que era hacerlo todo 99% frontend, lo veo como un punto de partida
