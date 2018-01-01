edición general
34 meneos
95 clics
La directora general de Protección Civil deja en evidencia a los presidentes autonómicos del PP: "El dato mata algunos relatos"

La directora general de Protección Civil deja en evidencia a los presidentes autonómicos del PP: "El dato mata algunos relatos"  

Como ya ocurrió con la DANA, el PP intenta darle la vuelta al relato y señalar al Gobierno como responsable de las competencias en la prevención y extinción de los incendios en las comunidades donde gobiernan. "La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Los datos están encima de la mesa y lo que yo digo se sustenta en informes y en las comunicaciones al centro nacional de alertas y emergencias"

| etiquetas: directora , proyección civil , presidentes , pp , incendios
28 6 5 K 363 actualidad
7 comentarios
28 6 5 K 363 actualidad
ipanies #1 ipanies
La estrategia que utilizaron con la Dana tras más de doscientos muertos y tras los protocolos de las residencias en Madrid y parece funcionarles de cara al electorado según las encuestas...
8 K 111
mariKarmo #5 mariKarmo *
Lo de Elías Bendodo llamándola pirómana es para darle una caricia en la cara con una silla llena de clavos. Pedazo de hijo de la gran puta, como toda la mierda de la derecha. Hijos de puta.
7 K 87
oceanon3d #3 oceanon3d *
Y el Benbobo de PP llamándola piromana ... que no les rompan el relato de las mentiras para escurrir el bulto.

Pura banda pepera de basura.
7 K 73
#4 Leon_Bocanegra
Bah tampoco tiene mucho mérito dejar en evidencia a esa pandilla de hijos de puta.
1 K 18
#2 TOTEMICO
Patriotas hundiendo España, ¡alucino con la incompetencia autonómica! Hasta que no acaben con todo no pararán los mañuecos y compañía.
1 K 14
Kasterot #7 Kasterot
No sé que recorrido pueda tener una denuncia a Bendodo.
La verdad es que mientras les salga gratis seguirán con esta dinámica
0 K 14
pitercio #6 pitercio *
Un ventorrero acusando y difamando a los que salvan a la gente que ellos condenan. Tiene que estar muy afectada personalmente está mujer para prácticamente decir que: además de inútiles, hijos de puta.
0 K 12

menéame