El director de La Vuelta denunciará ante la policía el boicot a Israel: "Es un acto de violencia"

El director de La Vuelta ciclista a España, Javier Guillén, ha asegurado ante los medios que la prueba presentará una denuncia tras la interrupción de un pequeño grupo de manifestantes propalestinos al paso del equipo Israel Premier Tech, en la quinta etapa de la competición a su paso por Figueres (Girona).
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , boicot , vuelta , ciclismo
Asqueroso.
Este hombre defiende su competición, y seguramente estaría encantado de poder excluír al equipo de Israel pero al formar parte de la "primera división" del ciclismo lo tiene imposible. Y lo de hoy, pudo haber caído algún deportista que lo único que hace es competir en él equipo que le paga (solo uno de los 8 que corren viene del país). Lo triste es que la UCI, COI y demás organismos internacionales del deporte no apliquen la doctrina rusa con los equipos israelíes
Eso te lo sacas de la chorra, supongo. De momento por sus palabras lo que sabemos es que defiende al equipo de los genocidas.
Mañana me echo la siesta con un culebrón o cualquier mierda que echen a esa hora.
Ni de coña
Espero que se genere un fenómeno Steissand y en los proximos dias no haya paz para los malvados
x.com/josevico4/status/1960795799308177765
A lo old school.
En masa.
Me suena que hubo algún caso de un aficionado que 'empujó' a un corredor por detrás para ayudarle a subir alguna cuesta, y terminaron sancionando al ciclista, y que por eso los ciclistas se enfadan cuando algún aficionado intenta ayudarles con toda la buena intención. Si es así, quizás deberíamos 'ayudar' todos al equipo sionista... empujando un poquito cada uno.
Ya solo con ver una muchedumbre de diablos que "apoyando" no van a hacer más que entorpecer me parecería una imagen poética.
O una muchedumbre disfrazados de ultraortodoxos rodeandoles en circulos y cantando el Nava Nagila
Pues según este, lo que hace Israel en Gaza ¿ Qué es ?.
Corrijo, en Gaza y en Irán y Líbano y Cisjordania, y espiando a los europeos y, ....