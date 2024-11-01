edición general
28 meneos
110 clics
El director de La Vuelta denunciará ante la policía el boicot a Israel: "Es un acto de violencia"

El director de La Vuelta denunciará ante la policía el boicot a Israel: "Es un acto de violencia"

El director de La Vuelta ciclista a España, Javier Guillén, ha asegurado ante los medios que la prueba presentará una denuncia tras la interrupción de un pequeño grupo de manifestantes propalestinos al paso del equipo Israel Premier Tech, en la quinta etapa de la competición a su paso por Figueres (Girona).

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , boicot , vuelta , ciclismo
23 5 0 K 410 actualidad
24 comentarios
23 5 0 K 410 actualidad
Comentarios destacados:        
Connect #1 Connect *
Javier Guillén se llama. Y es el de a foto. Pues si, tiene pinta de ser de los que apoyan genocidios, asesinatos de civiles y mutilaciones de niños y niñas.
Asqueroso.  media
15 K 166
Lutin #4 Lutin
#1 Tiene hasta cara de rata.
1 K 20
security_incident #5 security_incident
#1 Perro salvaje sionista
1 K 38
Eibi6 #9 Eibi6 *
#1 igual que tu adorado Milei, bueno igual no que ese pájaro si hace políticas activas para apoyar al sionismo :calzador:

Este hombre defiende su competición, y seguramente estaría encantado de poder excluír al equipo de Israel pero al formar parte de la "primera división" del ciclismo lo tiene imposible. Y lo de hoy, pudo haber caído algún deportista que lo único que hace es competir en él equipo que le paga (solo uno de los 8 que corren viene del país). Lo triste es que la UCI, COI y demás organismos internacionales del deporte no apliquen la doctrina rusa con los equipos israelíes
2 K 31
EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica
#9 Este hombre defiende su competición, y seguramente estaría encantado de poder excluír al equipo de Israel

Eso te lo sacas de la chorra, supongo. De momento por sus palabras lo que sabemos es que defiende al equipo de los genocidas.
3 K 49
Eibi6 #18 Eibi6 *
#14 hace cosa de una semana dio unas declaraciones diciendo algo como "somos conscientes de lo que pasa, pero no los podemos expulsar", copón que es español no alemán... Aquí quitando 3 frikis de la derecha más extrema todo él mundo está en contra del genocidio. Y hoy hace lo que tiene que hacer, una cosa es una manifestación, pancartas, lo que sea... Y otra ir a cortar un tren de crono en plena carrera, que hoy pudimos tener una desgracia, es lógico que se denuncie a la gente que lo hizo por parte de la organización
0 K 8
Kantinero #20 Kantinero
#14 Quién manda es la UCI, es la única que puede excluir a Israel
0 K 12
jonolulu #10 jonolulu
Es un acto de violencia, no como lo de tirar bombas y asesinar a gente hambrienta
5 K 70
frg #6 frg
Entonces, ¡boicot a la vuelta!

Mañana me echo la siesta con un culebrón o cualquier mierda que echen a esa hora.
3 K 53
cabobronson #16 cabobronson
#6 xD xD xD


Ni de coña
0 K 11
frg #23 frg
#16 Mañana te lo cuento. Bueno no, porque estaré dormido.
0 K 12
#2 Alcalino *
Otro que seguramente recibe sobres de Israel para mirar hacia otro lado
4 K 46
pitercio #12 pitercio
#2 ni eso, hay gente que vive tan en el fango que ve hasta normal comer podredumbre.
2 K 36
manzitor #7 manzitor
Lo de la vuelta han sido 'daños colaterales', los asesinos deben asumir que el genocidio paga un precio absolutamente ridículo
2 K 35
mmlv #22 mmlv *
Las pancartas son violencia, asesinar niños y civiles hambrientos es un conflicto

Espero que se genere un fenómeno Steissand y en los proximos dias no haya paz para los malvados
1 K 35
#11 Suleiman
Que le den pol saco al imbécil este.
1 K 33
Connect #24 Connect
Para este señor esto es violencia. Se le debería caer la cara de verguenza.
x.com/josevico4/status/1960795799308177765
1 K 30
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Propongo darle la vuelta y salir a apoyarles.
A lo old school.
En masa.  media
1 K 30
Sandman #19 Sandman
#3 Me cuelgo con lo de 'apoyarle', a ver si alguien me resuelve la duda.

Me suena que hubo algún caso de un aficionado que 'empujó' a un corredor por detrás para ayudarle a subir alguna cuesta, y terminaron sancionando al ciclista, y que por eso los ciclistas se enfadan cuando algún aficionado intenta ayudarles con toda la buena intención. Si es así, quizás deberíamos 'ayudar' todos al equipo sionista... empujando un poquito cada uno.
1 K 24
The_Ignorator #21 The_Ignorator *
#19 "El que pueda hacer que haga" :troll: Fight fire with fire

Ya solo con ver una muchedumbre de diablos que "apoyando" no van a hacer más que entorpecer me parecería una imagen poética.
O una muchedumbre disfrazados de ultraortodoxos rodeandoles en circulos y cantando el Nava Nagila xD
1 K 24
Apotropeo #15 Apotropeo
Es un acto de violencia, pero no ha habido daños , heridos ni coacciones.

Pues según este, lo que hace Israel en Gaza ¿ Qué es ?.

Corrijo, en Gaza y en Irán y Líbano y Cisjordania, y espiando a los europeos y, ....
1 K 29
pepel #8 pepel
Lo que hace Israel "no" es un acto de violencia. Y la maloliente intervención del locutor de la etapa, apestaba odio, pero no es violenciqa
1 K 28
PaulDurden #17 PaulDurden
Hediondo, la mierda no se fuma, que luego te hace hacer y decir gilipolleces...
0 K 14
enochmm #13 enochmm
Pues habrá que repetirlo cuando pasen por aquí :->
0 K 11

menéame