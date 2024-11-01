El director de Telemadrid defiende los 50 segundos dedicados "al empresario este" González Amador

Así informó el lunes por la noche el Telenoticias 2 sobre el procesamiento de Gómez Amador. En apenas 50 segundos y en la séptima noticia de la escaleta: “Esta tarde, hemos conocido el auto de la jueza en el que acuerda la apertura de juicio oral para Alberto González Amador y otros empresarios por fraude a Hacienda. Lo hace la jueza sustituta antes de que tome posesión el titular de la plaza, sin esperar a que la Audiencia resuelva los recursos presentados", dijo Laura Gómez, presentadora del Telenoticias 2 de Telemadrid