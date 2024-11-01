edición general
10 meneos
26 clics
El director de Telemadrid defiende los 50 segundos dedicados "al empresario este" González Amador

El director de Telemadrid defiende los 50 segundos dedicados "al empresario este" González Amador

Así informó el lunes por la noche el Telenoticias 2 sobre el procesamiento de Gómez Amador. En apenas 50 segundos y en la séptima noticia de la escaleta: “Esta tarde, hemos conocido el auto de la jueza en el que acuerda la apertura de juicio oral para Alberto González Amador y otros empresarios por fraude a Hacienda. Lo hace la jueza sustituta antes de que tome posesión el titular de la plaza, sin esperar a que la Audiencia resuelva los recursos presentados", dijo Laura Gómez, presentadora del Telenoticias 2 de Telemadrid

| etiquetas: telemadrid , gonzález amador
8 2 0 K 106 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 106 actualidad
pepel #2 pepel
Los 228 muertos en la Dana de Valencia se debían autoproteger, y a los ciudadanos particulares de Madrid los defiende su inquilina.
0 K 20
#1 laruladelnorte
Y en la edición de Antena 3 Noticias de Vicente Vallés, el tema de la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue el tercero en sumario y quinto en escaleta, dedicándole un minuto y medio (90 segundos) en el prime time de este miércoles.

Tratándose de Vallés mucho me parece... o_o
0 K 10

menéame