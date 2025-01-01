El director del OBS explica qué debe hacer España para situar la normativa al nivel de los estándares europeos, y lanza propuestas concretas

España debe actualizar el Código Técnico de la Edificación (CTE) para «evitar tragedias futuras». Según Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS), estas actualizaciones «han sido menos frecuentes y no han abordado integralmente los desafíos actuales relacionados con la propagación del fuego en las fachadas de los edificios». La norma aún «permite el uso de materiales combustibles en fachadas y cámaras ventiladas de edificios de más de 18 metros de altura», alerta el profesional.