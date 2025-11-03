edición general
Directo: Cientos de personas se concentran en la plaza de la Virgen pese a la dimisión de Mazón

La renuncia del president de la Generalitat está copando la actualidad autonómica y nacional

| etiquetas: mazón , dana , mentiras , pp
34 comentarios
Comentarios destacados:          
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Se quiere ir sin dejar de propagar sus mentiras. Apoyado por PP y Vox, sin pedir perdón y conservando el aforamiento.

Si vuelven a votar a las derecha en valencia, habrá ganado la mentira y la incapacidad.
unlugar #7 unlugar
#2 Esto quería señalar. Que Mazón dimita no soluciona realmente nada si sigue gobernando este partido que ha demostrado numerosas veces que su gestión cuesta vidas, ya sea provocando la situación o negando lo que está ocurriendo.
TonyStark #20 TonyStark
#2 la mentira siempre gana por lo visto en este mundo que nos está tocando vivir, los medios de comunicación están jugando un papel crucial en ello.
rob #3 rob *
Es lo que pretende el PP.
Tenemos memoria de pez y habrá personas que acepten esta dimisión como un triunfo popular cuando lo necesario es aplicar justicia y exigir responsabilidades penales.
Espero que toda esa gente no deje de salir a manifestarse durante mucho tiempo hasta que los responsables directos den con sus huesos en la cárcel o bajo la fría luz de una sala de autopsias.
Feindesland #5 Feindesland
#3 ¿Por qué delito en concreto?

A mí se me ocurre negligencia con resultado de muerte, pero me han dicho que judicialmente se sostiene muy mal...

¿Alguna idea mejor?
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#5 el delito de ser de derechas. Ves que pidan responsabilidades penales para los responsables directos del ministerio encargado de la confederación del Júcar o del perro, encargado de enviar de manera inmediata al ejército para aliviar a la gente que quedó atrapada?
Feindesland #17 Feindesland
#15 A veces parece eso. Pero insisto en que la estrategia del mochuelo no les va a funcionar. Aquí se dejó de usar hace años por eso.

:-/
Anarka #22 Anarka
#15 Un año ha pasado, seguís con las mismas mentiras. Estáis locos, es decir, vivís fuera de la realidad.
Entre pena y asco.
TonyStark #23 TonyStark
#15 madre mía, debes de ser de los pocos que ha escuchado el discurso de Mazón y se ha levantado a aplaudir como un loco mientras se hacía pis de gusto
Tyler.Durden #25 Tyler.Durden
#15 si hubiese enviado al ejército sin esperar la petición de emergencia de la generalitat hubieseis saltado diciendo que eso era un golpe de estado, que el perro es un dictador y que no respeta el ordenamiento jurídico. Dais asco de lo previsibles que sois.
TonyStark #31 TonyStark
#25 fíjate que hicieron con el confinamiento durante la pandemia, llevarlo al constitucional
Harkon #6 Harkon
Qué dimisión, si se ha puesto de baja?
#8 slimedition
#6 Mejor dicho así. Gracias por el voto de #_1 pero me ha parecido ... excederme.
#1 slimedition *
[EDIT] Por respeto
Feindesland #29 Feindesland *
#26 Trato de explicarlo en #27 pero si preferís la cosa emocional, pues bueno...

Por el lado del dinero, lo mismo funciona mejor. Pero lo de los muertos, va a salir mal. Como siempre.
Feindesland #4 Feindesland
Eso estaba cantado. Ni que Mazón le importarse un huevo a nadie...
valandildeandunie #9 valandildeandunie
#4 A la gente normal lo que nos importa es que la derecha no toque ni un solo euro de dinero público en València. Que ya llevamos casi 300 muertos por su inutilidad.
Feindesland #12 Feindesland
#9 Derecha, muertos, dinero... Con ese mix es con el que perdeis las elecciones, te lo digo en serio...
Tyler.Durden #26 Tyler.Durden
#12 es lo que tiene debatir con psicópatas. Que ni teniendo las razones de los muertos y el dinero se replantean votar a otros.
mecha #16 mecha
#9 no sé que consideras normal, pero si la mayoría sigue votando a la derecha los normales son ellos. Los anormales en Valencia parecen ser el resto.

Lo siento :-/
themarquesito #11 themarquesito *
#4 Mazón no ha dimitido del todo: conserva el acta de diputado, sigue siendo presidente en funciones, y lo de convocar elecciones ni se le pasa por la cabeza.
Feindesland #13 Feindesland
#11 Y va a pedir una baja médica. Se va a largar a una isla griega, como aforado, y listos. O su equivalente.
OCLuis #10 OCLuis *
España entera está sufriendo violencia de genero político. Funciona exactamente igual que la violencia de género dentro del matrimonio: un empujón, un golpe, una bofetada, una paliza, etc... la víctima lo va dejando porque piensa que su pareja la quiere y se preocupa por ella, a pesar de la violencia.
Se se llegó a ese punto es porque no se le cortó desde el principio y esa persona fue tragando poco a poco, hasta la primera paliza que podría o no ocasionarle la muerte.

Eso mismo piensan del PP los que les votan, solo que este grupo de delincuentes/inútiles se ha llevado ya por delante a casi 6000 españoles y aquí no pasa nada. Siguen pudiendo presentarse a las elecciones para ganar dinero con todo.
Feindesland #14 Feindesland *
#10 Lo diré mil veces: la estrategia de los muertos os va a salir rana. Los españoles son muy cabrones para eso.

Al tiempo.
EsUnaPreguntaRetórica #24 EsUnaPreguntaRetórica *
#14 ¿A qué llamas la "estrategia de los muertos"? ¿A pedir justicia para las víctimas?
Feindesland #27 Feindesland
#24 A convertir una negligencia en un asesinato. Por aquí es una estrategia muy vieja (pasaba con las minas) y funcionaba muy mal. Pero a mucha gente, en su cabeza, le suena genial. Devastador. Directo. Todo eso.

:palm:
EsUnaPreguntaRetórica #34 EsUnaPreguntaRetórica
#27 Hombre, pues un poco más arriba acabo de ver a @valandildeandunie diciendo literalmente que los muertos fueron por la inutilidad de los gobernantes, es decir por negligencia, y a ti criticando su mensaje. Por lo que entiendo que la negligencia también te la suda. No sé a quién pretendes engañar, si aquí conocemos muy bien el tipo de personaje que eres.
alcama #30 alcama
#24 La estrategia de los muertos es usar repetidamente las tragedias para rascar votos
EsUnaPreguntaRetórica #32 EsUnaPreguntaRetórica
#30 ¿Las familias pidiendo justicia es "usar las tragedias para rascar votos"?
alcama #33 alcama
#32 La causa ya está judicializada ¿qué más quieren?
Cidwel #21 Cidwel
Dejemos de decir que ha dimitido pls.
alcama #28 alcama
#21 Pero si ha firmado su dimisión esta tarde
¿No será que os quedéis sin muñeco de trapo al que atizar?
Luis_F #19 Luis_F
ha dimitido, pero poco ¿no?
