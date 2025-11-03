·
99
meneos
288
clics
Directo: Cientos de personas se concentran en la plaza de la Virgen pese a la dimisión de Mazón
La renuncia del president de la Generalitat está copando la actualidad autonómica y nacional
|
etiquetas
:
mazón
,
dana
,
mentiras
,
pp
58
41
0
K
411
politica
#2
Esteban_Rosador
*
Se quiere ir sin dejar de propagar sus mentiras. Apoyado por PP y Vox, sin pedir perdón y conservando el aforamiento.
Si vuelven a votar a las derecha en valencia, habrá ganado la mentira y la incapacidad.
14
K
173
#7
unlugar
#2
Esto quería señalar. Que Mazón dimita no soluciona realmente nada si sigue gobernando este partido que ha demostrado numerosas veces que su gestión cuesta vidas, ya sea provocando la situación o negando lo que está ocurriendo.
5
K
80
#20
TonyStark
#2
la mentira siempre gana por lo visto en este mundo que nos está tocando vivir, los medios de comunicación están jugando un papel crucial en ello.
1
K
31
#3
rob
*
Es lo que pretende el PP.
Tenemos memoria de pez y habrá personas que acepten esta dimisión como un triunfo popular cuando lo necesario es aplicar justicia y exigir responsabilidades penales.
Espero que toda esa gente no deje de salir a manifestarse durante mucho tiempo hasta que los responsables directos den con sus huesos en la cárcel o bajo la fría luz de una sala de autopsias.
9
K
120
#5
Feindesland
#3
¿Por qué delito en concreto?
A mí se me ocurre negligencia con resultado de muerte, pero me han dicho que judicialmente se sostiene muy mal...
¿Alguna idea mejor?
1
K
35
#15
Macnulti_reencarnado
#5
el delito de ser de derechas. Ves que pidan responsabilidades penales para los responsables directos del ministerio encargado de la confederación del Júcar o del perro, encargado de enviar de manera inmediata al ejército para aliviar a la gente que quedó atrapada?
8
K
-23
#17
Feindesland
#15
A veces parece eso. Pero insisto en que la estrategia del mochuelo no les va a funcionar. Aquí se dejó de usar hace años por eso.
1
K
26
#18
Macnulti_reencarnado
#17
así les va.
1
K
26
#22
Anarka
#15
Un año ha pasado, seguís con las mismas mentiras. Estáis locos, es decir, vivís fuera de la realidad.
Entre pena y asco.
5
K
55
#23
TonyStark
#15
madre mía, debes de ser de los pocos que ha escuchado el discurso de Mazón y se ha levantado a aplaudir como un loco mientras se hacía pis de gusto
2
K
38
#25
Tyler.Durden
#15
si hubiese enviado al ejército sin esperar la petición de emergencia de la generalitat hubieseis saltado diciendo que eso era un golpe de estado, que el perro es un dictador y que no respeta el ordenamiento jurídico. Dais asco de lo previsibles que sois.
2
K
38
#31
TonyStark
#25
fíjate que hicieron con el confinamiento durante la pandemia, llevarlo al constitucional
0
K
11
#6
Harkon
Qué dimisión, si se ha puesto de baja?
2
K
37
#8
slimedition
#6
Mejor dicho así. Gracias por el voto de
#_1
pero me ha parecido ... excederme.
0
K
7
#1
slimedition
*
[EDIT] Por respeto
1
K
27
#29
Feindesland
*
#26
Trato de explicarlo en
#27
pero si preferís la cosa emocional, pues bueno...
Por el lado del dinero, lo mismo funciona mejor. Pero lo de los muertos, va a salir mal. Como siempre.
0
K
19
#4
Feindesland
Eso estaba cantado. Ni que Mazón le importarse un huevo a nadie...
0
K
19
#9
valandildeandunie
#4
A la gente normal lo que nos importa es que la derecha no toque ni un solo euro de dinero público en València. Que ya llevamos casi 300 muertos por su inutilidad.
7
K
105
#12
Feindesland
#9
Derecha, muertos, dinero... Con ese mix es con el que perdeis las elecciones, te lo digo en serio...
0
K
19
#26
Tyler.Durden
#12
es lo que tiene debatir con psicópatas. Que ni teniendo las razones de los muertos y el dinero se replantean votar a otros.
0
K
7
#16
mecha
#9
no sé que consideras normal, pero si la mayoría sigue votando a la derecha los normales son ellos. Los anormales en Valencia parecen ser el resto.
Lo siento
0
K
8
#11
themarquesito
*
#4
Mazón no ha dimitido del todo: conserva el acta de diputado, sigue siendo presidente en funciones, y lo de convocar elecciones ni se le pasa por la cabeza.
1
K
30
#13
Feindesland
#11
Y va a pedir una baja médica. Se va a largar a una isla griega, como aforado, y listos. O su equivalente.
0
K
19
#10
OCLuis
*
España entera está sufriendo violencia de genero político. Funciona exactamente igual que la violencia de género dentro del matrimonio: un empujón, un golpe, una bofetada, una paliza, etc... la víctima lo va dejando porque piensa que su pareja la quiere y se preocupa por ella, a pesar de la violencia.
Se se llegó a ese punto es porque no se le cortó desde el principio y esa persona fue tragando poco a poco, hasta la primera paliza que podría o no ocasionarle la muerte.
Eso mismo piensan del PP los que les votan, solo que este grupo de delincuentes/inútiles se ha llevado ya por delante a casi 6000 españoles y aquí no pasa nada. Siguen pudiendo presentarse a las elecciones para ganar dinero con todo.
0
K
12
#14
Feindesland
*
#10
Lo diré mil veces: la estrategia de los muertos os va a salir rana. Los españoles son muy cabrones para eso.
Al tiempo.
1
K
35
#24
EsUnaPreguntaRetórica
*
#14
¿A qué llamas la "estrategia de los muertos"? ¿A pedir justicia para las víctimas?
2
K
41
#27
Feindesland
#24
A convertir una negligencia en un asesinato. Por aquí es una estrategia muy vieja (pasaba con las minas) y funcionaba muy mal. Pero a mucha gente, en su cabeza, le suena genial. Devastador. Directo. Todo eso.
0
K
19
#34
EsUnaPreguntaRetórica
#27
Hombre, pues un poco más arriba acabo de ver a
@valandildeandunie
diciendo literalmente que los muertos fueron por la inutilidad de los gobernantes, es decir por negligencia, y a ti criticando su mensaje. Por lo que entiendo que la negligencia también te la suda. No sé a quién pretendes engañar, si aquí conocemos muy bien el tipo de personaje que eres.
0
K
11
#30
alcama
#24
La estrategia de los muertos es usar repetidamente las tragedias para rascar votos
0
K
6
#32
EsUnaPreguntaRetórica
#30
¿Las familias pidiendo justicia es "usar las tragedias para rascar votos"?
0
K
11
#33
alcama
#32
La causa ya está judicializada ¿qué más quieren?
0
K
6
#21
Cidwel
Dejemos de decir que ha dimitido pls.
0
K
10
#28
alcama
#21
Pero si ha firmado su dimisión esta tarde
¿No será que os quedéis sin muñeco de trapo al que atizar?
0
K
6
#19
Luis_F
ha dimitido, pero poco ¿no?
0
K
9
Ver toda la conversación (
34
comentarios)
