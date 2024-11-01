Los directivos de las petroleras occidentales coinciden: ganan más con la guerra de Irán pero le tienen miedo a la paz porque hundiría el precio del petróleo

Desde el inicio de las hostilidades, el precio del petróleo ha llegado a dispararse hasta un 65%, mientras que el gas también se ha encarecido, especialmente en Europa y Asia. Este aumento ha permitido a muchas empresas —especialmente las que operan fuera de Oriente Medio— vender su producción a precios mucho más altos. Compañías con actividad en Estados Unidos han sido las grandes ganadoras. Firmas como Chevron o ExxonMobil han visto cómo el contexto internacional elevaba el valor de cada barril, compensando incluso pérdidas en otros sectores.