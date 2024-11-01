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Los directivos de las petroleras occidentales coinciden: ganan más con la guerra de Irán pero le tienen miedo a la paz porque hundiría el precio del petróleo

Los directivos de las petroleras occidentales coinciden: ganan más con la guerra de Irán pero le tienen miedo a la paz porque hundiría el precio del petróleo

Desde el inicio de las hostilidades, el precio del petróleo ha llegado a dispararse hasta un 65%, mientras que el gas también se ha encarecido, especialmente en Europa y Asia. Este aumento ha permitido a muchas empresas —especialmente las que operan fuera de Oriente Medio— vender su producción a precios mucho más altos. Compañías con actividad en Estados Unidos han sido las grandes ganadoras. Firmas como Chevron o ExxonMobil han visto cómo el contexto internacional elevaba el valor de cada barril, compensando incluso pérdidas en otros sectores.

| etiquetas: petróleo , guerra , precios , irán , estados unidos , capitalismo , guerra
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3 comentarios
7 2 1 K 70 actualidad
#1 soberao
Están ganando humo, porque todo lo que toca Trump lo convierte en una bancarrota. No están ganando nada, es como cuando el agua se retira de la playa en un Tsunami, que lo gordo está por llegar. Que sigan ganando dinero a mansalva porque pronto se darán cuenta que la impresora america de billetitos no da de comer.
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#3 DotorMaster
#1 Es el cortoplacismo característico de los especuladores. Luego vendrán las lamentaciones.
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#2 MenéameApesta
Ganarán más hasta que haya desabastecimiento, después se regularán los precios o incluso se nacionalizarán estas empresas y vendrán los lloros.
Como dato interesante, BlackRock vendió su 11% de naturgy una semana antes de que empezase la guerra.
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menéame