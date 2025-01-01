La dirección del PP deja sola a Ayuso en su boicot a la acogida de menores migrantes

El equipo de Feijóo apoya que el Gobierno haya empezado a cumplir la orden del Tribunal Supremo que le instó a desplazar a los niños migrantes de Canarias a otros centros estatales, mientras la Comunidad de Madrid hace lo posible por no recibirlos en la región. La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo ha dejado sola a Isabel Díaz Ayuso en su intento de boicotear el reparto de un millar de menores migrantes que se encuentran en Canarias y que este lunes el Gobierno ha empezado a distribuir por centros pertenecientes al Estado ubicados en...