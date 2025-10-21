Diputados y diputadas de IU piden al gobierno la disolución de la organización racista y fascista Núcleo Nacional

El 18 de octubre, el grupúsculo Núcleo Nacional se concentró en Vicálvaro (Madrid) a lanzar consignas racistas contra un centro de acogida de personas sin hogar que se abrirá en El Cañaveral. En el mes de abril pasado, se relata en el escrito de IU, la Guardia Civil ya presentó un informe ante la justicia por posible delito de odio por parte de esta organización neonazi. IU considera un ataque directo a la convivencia y la memoria democrática que está organización negacionista de las violaciones de derechos humanos y glorificador del fascismo.
Los terroristas de verdad son los de Futuro Vegetal: theobjective.com/opinion/2024-01-14/terrorista-experiencia-futuro-vege
y los de Satraight Edge por haber tuiteado "Goku vive, la lucha sigue" : www.elplural.com/sociedad/la-fiscalia-pide-dos-anos-de-carcel-por-terr
De verdad es que los de la izquierda sois unos tiquismiquis.
Disuelves a esta gente pero las personas siguen en la sociedad... Sus ideas también...
Durante décadas las extremas derechas fueron estériles porque su ideario no calaba en la población... Esto está dejando de ser terreno infértil para los extremismos... Y eso, para mí, es el verdadero problema...
Tenemos un populismo de izquierda que ya no es capaz de convencer... No hay un buen… » ver todo el comentario