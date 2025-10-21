Diputados y diputadas de IU piden al gobierno la disolución de la organización racista y fascista Núcleo Nacional

El 18 de octubre, el grupúsculo Núcleo Nacional se concentró en Vicálvaro (Madrid) a lanzar consignas racistas contra un centro de acogida de personas sin hogar que se abrirá en El Cañaveral. En el mes de abril pasado, se relata en el escrito de IU, la Guardia Civil ya presentó un informe ante la justicia por posible delito de odio por parte de esta organización neonazi. IU considera un ataque directo a la convivencia y la memoria democrática que está organización negacionista de las violaciones de derechos humanos y glorificador del fascismo.