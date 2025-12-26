edición general
El diputado de Vox Javier Jové estalla contra L'Anguleru: «Se inventan tradiciones falsas»

El político asturiano describió a esta figura navideña como una falsa tradición creada para «expandir el engendro de la llingua». El año pasado ya lo criticó: «suplantar la Navidad» y es «la pinza del nacionalismo étnico-lingüístico y el laicismo anticatólico» www.meneame.net/story/papa-noel-asturiano-estafa-asturelfica-laicismo-

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Vaya, ahora resulta que el papá noel no solo no es importado si no que es auténtico.

Putos taraos.
El_Tio_Istvan #8 El_Tio_Istvan
#1 "Feliz Navidad hijo de puta!!! Dilo!! Se dice feliz Navidad!!!!!" :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:

Están jodidillos de lo suyo, sí. "Descristianización" dice el colega..
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 #1 sois una banda de paganos
#2 Pivorexico *
Es más del Santa Claus de Cocacola con un buen chorrito de whisky , eso si
Asimismov #5 Asimismov *
P'a inventarse tradiciones ya están los de √0× y sus traicionales.
Milmariposas #3 Milmariposas
Se han preguntado alguna vez sobre la verdadera identidad del Cid y su "novelada" historia... :roll:
#4 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
#3 O la de Don Pelayo...
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#4 O del peregrinaje a Santiago...

Podcast: La tumba de Santiago, el segundo gran fraude de la cristiandad (Nieves Concostrina)
cadenaser.com/audio/1716379277565/
#7 UNX
Desconozco el fondo del asunto, pero no veo el problema en suplantar la Navidad si es una libre elección.
#13 amusgada *
De que la angula esté en peligro de extinción total y absoluto y aún así los anguleiros hagan su agosto en rulas con escaso material ya ¿pa qué pronunciase pudiendo soltar fataes sobre tradiciones?

El anguleiro de hecho sólo viene en ciertos puertos de mar, igual que en Euskadi tienen a su Olentzero (y en Asturias era muy típico pa Sta. Claus el puto carbón dulce por la mina) pero las chorradas irrelevantes como éstas copan portadas de periódicos regionales de 3a que ya no tienen ni…   » ver todo el comentario
#14 josiahallen
Las tradiciones no son falsas. Inventadas, eso sí que puede ser. Al cabo de un siglo dices que son ancestrales y cuela.
#6 encurtido
Es obvio que nuestra Navidad cada año es un poco más estadounidense, pero esto es cierto aunque lo diga VOX.

El otro año ya había por aquí un meneo de los papanoeles nacionalistas que se habían sacado de la manga muchas CCAA (Asturias, Cantabria, PV, etc.) y rebuscando algo que medio diera el pego pero que era muy local, tanto que como mucho le sonaba a un abuelo de un municipio de pocosmil habitantes. Y esto se intentaba proclamar como el Papa Noel oficial de esa comunidad metiéndolo con calzador.
Aokromes #12 Aokromes
#6 cita referida al siglo XVII un pelin antes del nacionalismo vasco.

es.wikipedia.org/wiki/Olentzero
www.euskaltzaindia.eus/dok/euskera/euskera_2005_1.pdf
#10 Scutarius
Se responde así: "venga, felices fiestas. Saludos"
