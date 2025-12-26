El diputado de Vox Javier Jové estalla contra L'Anguleru: «Se inventan tradiciones falsas»

El político asturiano describió a esta figura navideña como una falsa tradición creada para «expandir el engendro de la llingua». El año pasado ya lo criticó: «suplantar la Navidad» y es «la pinza del nacionalismo étnico-lingüístico y el laicismo anticatólico» www.meneame.net/story/papa-noel-asturiano-estafa-asturelfica-laicismo-
Putos taraos.
Están jodidillos de lo suyo, sí. "Descristianización" dice el colega..
Podcast: La tumba de Santiago, el segundo gran fraude de la cristiandad (Nieves Concostrina)
cadenaser.com/audio/1716379277565/
El anguleiro de hecho sólo viene en ciertos puertos de mar, igual que en Euskadi tienen a su Olentzero (y en Asturias era muy típico pa Sta. Claus el puto carbón dulce por la mina) pero las chorradas irrelevantes como éstas copan portadas de periódicos regionales de 3a que ya no tienen ni… » ver todo el comentario
El otro año ya había por aquí un meneo de los papanoeles nacionalistas que se habían sacado de la manga muchas CCAA (Asturias, Cantabria, PV, etc.) y rebuscando algo que medio diera el pego pero que era muy local, tanto que como mucho le sonaba a un abuelo de un municipio de pocosmil habitantes. Y esto se intentaba proclamar como el Papa Noel oficial de esa comunidad metiéndolo con calzador.
es.wikipedia.org/wiki/Olentzero
www.euskaltzaindia.eus/dok/euskera/euskera_2005_1.pdf