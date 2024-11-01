edición general
Un diputado de Vox amenaza con "despedir fulminantemente" a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"

Así ha reaccionado Manuel Mariscal Zabala al monólogo de Marc Giró en 'Late Xou' sobre el "varón español". El diputado acusa al humorista de "reírse de los españoles"

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Si están asi sin haber tocado poder, imagínalos ahora gobernando con el PP.
rob #6 rob
#1 Pues volveremos a tener cierre de emisión con el himno nacional y una foto de Abascal con la camiseta del ejército de tierra mirando al horizonte y después la carta de ajuste.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Censúrese!
fareway #12 fareway
El diputado acusa al humorista de "reírse de los españoles"

No, cariño, Giró no se ríe de los españoles, se ríe de los imbéciles primitivos como tú.
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
En todo caso se habrá reído de los acomplejados.
Yo soy español, y no me he sentido ni aludido ni menospreciado.
Pero bueno, todos por aquí conocemos el slogan no oficial de la extrema derecha:
Puño de hierro, mandíbula de cristal.
Veo #15 Veo
#5 Se ha reído de los fachas, machistas y racistas. Y encima lo ha hecho de la mejor manera, poniéndoles delante una persona que realmente es un modelo a seguir.

Si Vox si ha dado por aludido, que se lo mire.
Uge1966 #4 Uge1966
Ahora si que ya se ha ganado "un puñado" de votos. Un puño en alto.
Castigadordepagascalers #7 Castigadordepagascalers
Ese bastardo bocsetarra puede venir a comerme los huevos cuando estime. Esta puta escoria fascista está pidiendo a gritos que se le aplaste la cabeza y se le expropie. xD

Basta de buenismo con estos hijos de puta. :popcorn:
Mltfrtk #10 Mltfrtk *
Esos simios retrasados creen que van a llegar al poder xD xD xD
El único poder que van a conseguir esos subnormales es el poder seguir haciendo el putero ridículo para que nos riamos de ellos xD xD xD
earthboy #14 earthboy
Dramatización  media
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Comprensible, pero eso si a la vez decepcionante, ya de ir cerrando o recortando ese agujero infecto...de eso ya no dice nada, no? ay pillin
#13 mariopg
ajaja, un fascista sin pistola no vale para nada
#3 pozz *
Es que es obvio que todos los enchufados en la rtve, se van a la calle con un cambio del gobierno central.

En eso consisten las televisiones publicas, para servir al politico de turno.
yoma #9 yoma
#3 El Consejo de Radiotelevisión Española está compuesto por 15 miembros que son designados por el Congreso de los Diputados (11) y el Senado (4). El PSOE propuso en la Cámara Baja a 5 consejeros, Sumar, a 2; y Podemos, ERC, PNV y Junts, a 1 por cabeza. A estos, se sumaron los cuatro vocales elegidos por la Cámara Alta a petición del PP.

Vamos que igualito que las televisiones autonómicas. :troll:
#11 pozz *
#9 Son exactamente la misma clase de mierda. Que RTVE muchos mas empleados que Mediaset y Atesmedia juntas, me parece un robo a mano armada... que de las arcas publicas, se le pague un cuarto de millon de € al año a una propagandista, me parece un atraco a mano armada. Ya sabes el dicho, lo que va para estas mierdas, no va para sanidad, escuelas y carreteras...
