publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
34
meneos
94
clics
Un diputado de Vox amenaza con "despedir fulminantemente" a Marc Giró cuando su partido "llegue a RTVE"
Así ha reaccionado Manuel Mariscal Zabala al monólogo de Marc Giró en 'Late Xou' sobre el "varón español". El diputado acusa al humorista de "reírse de los españoles"
etiquetas
vox
varón
marc giró
diputado
censura
28
6
2
K
228
politica
15 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Ratoncolorao
Si están asi sin haber tocado poder, imagínalos ahora gobernando con el PP.
9
K
120
#6
rob
#1
Pues volveremos a tener cierre de emisión con el himno nacional y una foto de Abascal con la camiseta del ejército de tierra mirando al horizonte y después la carta de ajuste.
2
K
37
#2
Verdaderofalso
Censúrese!
2
K
45
#12
fareway
El diputado acusa al humorista de "reírse de los españoles"
No, cariño, Giró no se ríe de los españoles, se ríe de los imbéciles primitivos como tú.
1
K
32
#5
Nómada_sedentario
En todo caso se habrá reído de los acomplejados.
Yo soy español, y no me he sentido ni aludido ni menospreciado.
Pero bueno, todos por aquí conocemos el slogan no oficial de la extrema derecha:
Puño de hierro, mandíbula de cristal.
2
K
32
#15
Veo
#5
Se ha reído de los fachas, machistas y racistas. Y encima lo ha hecho de la mejor manera, poniéndoles delante una persona que realmente es un modelo a seguir.
Si Vox si ha dado por aludido, que se lo mire.
0
K
7
#4
Uge1966
Ahora si que ya se ha ganado "un puñado" de votos. Un puño en alto.
1
K
20
#7
Castigadordepagascalers
Ese bastardo bocsetarra puede venir a comerme los huevos cuando estime. Esta puta escoria fascista está pidiendo a gritos que se le aplaste la cabeza y se le expropie.
Basta de buenismo con estos hijos de puta.
1
K
17
#10
Mltfrtk
*
Esos simios retrasados creen que van a llegar al poder
El único poder que van a conseguir esos subnormales es el poder seguir haciendo el putero ridículo para que nos riamos de ellos
0
K
14
#14
earthboy
Dramatización
0
K
10
#8
CharlesBrowson
Comprensible, pero eso si a la vez decepcionante, ya de ir cerrando o recortando ese agujero infecto...de eso ya no dice nada, no? ay pillin
0
K
8
#13
mariopg
ajaja, un fascista sin pistola no vale para nada
0
K
7
#3
pozz
*
Es que es obvio que todos los enchufados en la rtve, se van a la calle con un cambio del gobierno central.
En eso consisten las televisiones publicas, para servir al politico de turno.
4
K
-32
#9
yoma
#3
El Consejo de Radiotelevisión Española está compuesto por 15 miembros que son designados por el Congreso de los Diputados (11) y el Senado (4). El PSOE propuso en la Cámara Baja a 5 consejeros, Sumar, a 2; y Podemos, ERC, PNV y Junts, a 1 por cabeza. A estos, se sumaron los cuatro vocales elegidos por la Cámara Alta a petición del PP.
Vamos que igualito que las televisiones autonómicas.
4
K
51
#11
pozz
*
#9
Son exactamente la misma clase de mierda. Que RTVE muchos mas empleados que Mediaset y Atesmedia juntas, me parece un robo a mano armada... que de las arcas publicas, se le pague un cuarto de millon de € al año a una propagandista, me parece un atraco a mano armada. Ya sabes el dicho, lo que va para estas mierdas, no va para sanidad, escuelas y carreteras...
2
K
3
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
