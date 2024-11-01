Un diputado israelí exige que se mate a los palestinos si queman basura

«La Fuerza Aérea debe actuar y acabar con ellos», afirmó Sukkot. El presidente de la comisión, Yitzhak Kreuzer, también de Otzma Yehudit, y la ministra de Medio Ambiente, Idit Silman, del partido Likud, se mostraron de acuerdo. [eng]
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El diputado Zvi Sukkot (Sionismo Religioso), la ministra Idit Silman (Likud) y el diputado Yitzhak Kroizer (Poder Judío), en una reunión de la comisión del Knesset el 3 de diciembre, pidieron asesinar a todo palestino en Cisjordania sospechoso de prender fuego a la basura.
Cabe señalar que Israel impide que se facilite cualquier sistema adecuado de eliminación de basura para los palestinos en Cisjordania. x.com/ireallyhateyou/status/2003270612643393754
La fiesta será brutal!!!