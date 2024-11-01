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Un diputado israelí exige que se mate a los palestinos si queman basura

Un diputado israelí exige que se mate a los palestinos si queman basura

«La Fuerza Aérea debe actuar y acabar con ellos», afirmó Sukkot. El presidente de la comisión, Yitzhak Kreuzer, también de Otzma Yehudit, y la ministra de Medio Ambiente, Idit Silman, del partido Likud, se mostraron de acuerdo. [eng]

| etiquetas: israel , palestina , sionismo
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
"Tenemos que dispararles. Que venga la fuerza aérea y que disparen a los que están prendiendo fuego".

El diputado Zvi Sukkot (Sionismo Religioso), la ministra Idit Silman (Likud) y el diputado Yitzhak Kroizer (Poder Judío), en una reunión de la comisión del Knesset el 3 de diciembre, pidieron asesinar a todo palestino en Cisjordania sospechoso de prender fuego a la basura.

Cabe señalar que Israel impide que se facilite cualquier sistema adecuado de eliminación de basura para los palestinos en Cisjordania. x.com/ireallyhateyou/status/2003270612643393754
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
... y si no la queman, y si son menores de 14 años o mayores de 14 años, y si son sanitarios, periodistas, bomberos o personas que van a buscar comida.
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Jaime131 #3 Jaime131
Lo entiendo, no quiere que le quemen a él.
4 K 71
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
No recogen la basura, provocan enfermedades y matan a los palestinos, vaya, este plan me suena de cierta cosa de la cual se quejaban hace unos cientos de años...
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#9 marcotolo
luego se preguntan por que a esta basura genocida no la quieren en ningun lado
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DonNadieSoy #6 DonNadieSoy
Esta gente... ¿Se casan entre primos o algo asi?
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#11 UNX
#6 Lo contrario sería pecado.
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#7 luckyy
No se salva ni uno!!
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pepel #4 pepel
Mejor matar a sionistas que hablan basura.
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josde #15 josde
#4 Que hablan, son basura completa
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Herumel #10 Herumel
Apartheid.
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Dene #8 Dene
Israel es el gran mal de nuestra época, esta claro
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Kantinero #12 Kantinero
Se empeñan en que los odiemos tanto como odian ellos
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Bonzaitrax #14 Bonzaitrax
Sabias palabras de un tío que anda por el mundo con un tazón para sopa, puesto en la cabeza :palm:
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#13 architrepa
Me imagino un mundo en el que nos hemos exterminado y solo quedan el resto de especies.
La fiesta será brutal!!!
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menéame