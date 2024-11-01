Un diputado de CHA, integrado en Sumar, pide a Sánchez convocar elecciones "si no es capaz de aprobar unos Presupuestos"

El diputado de Sumar y representante de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha pedido este martes convocar elecciones si Sánchez no es capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Pueyo lo ha comparado con la situación en Aragón, donde también defendieron que Azcón debería tener nuevos Presupuestos para gobernar: “Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos Presupuestos debe convocar elecciones”. “La sociedad no merece escuchar la jaula de grillos en la que se convierte el Congreso...