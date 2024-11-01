edición general
Un diputado de CHA, integrado en Sumar, pide a Sánchez convocar elecciones "si no es capaz de aprobar unos Presupuestos"

Un diputado de CHA, integrado en Sumar, pide a Sánchez convocar elecciones "si no es capaz de aprobar unos Presupuestos"

El diputado de Sumar y representante de la Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha pedido este martes convocar elecciones si Sánchez no es capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Pueyo lo ha comparado con la situación en Aragón, donde también defendieron que Azcón debería tener nuevos Presupuestos para gobernar: “Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos Presupuestos debe convocar elecciones”. “La sociedad no merece escuchar la jaula de grillos en la que se convierte el Congreso...

#2 poxemita
Por lo pronto incumplen la Constitución al no presentar el proyecto, otro año más.
3
#10 pirat
#2 la constitución también reza que la iglesia debía tender a autofinanciarse y la concertación educativa era provisional hasta que el sistema público pudiera atender las plazas requeridas y no veo a nadie recurrir tamaña inconstitucionalidad ya no por no cumplirse si no por progresar en contra ya hace algún añito...
1
#12 rogerius
#10 Es que hay cosas que sí y cosas que no les afligen las vísceras.
0
#13 pirat
#12 ¿ A lambán reencarnado ?
1
#5 Abril_2025
“Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos Presupuestos debe convocar elecciones”

Menuda tontería.
1
#6 Pertinax
#5 www.antena3.com/noticias/espana/todas-veces-que-pedro-sanchez-dijo-que

"Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coches sin gas".
Pedro Sánchez
0
#7 Abril_2025
#6 Sigue siendo una tontería.
1
#8 Pertinax
#7 ..Siempre y cuando se prorroguen durante poco tiempo. Llevamos 3 años. ¿Tú llevas tres años sin que te aumenten el sueldo en base al aumento del coste de vida tirando de "partidas extraordinarias"?
0
#9 rogerius
“Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos Presupuestos debe convocar elecciones”. ¿Y eso…? Resulta que ahora los Presupuestos los aprueba el Gobierno. :palm: Decidle al tipo este de CHA que ya no hace falta un Congreso que los vote.
0
#11 Pertinax
#9 Que el Gobierno no es capaz de aprobar presupuestos no es algo discutible, sino obvio.
0
#1 Harkon
Vaya, al final va a ser Sumar quien dinamite el gobierno y fuerce elecciones
0
#3 Pertinax
#1 El No a todo de Podemos está ayudando mucho. xD

"La legislatura está muerta".
Ione Belarra
0
#4 Sr.No
#1 Para que gane la derecha? Joder, no gracias. Deja que el Perro fragüe el momento oportuno. Con un poco de suerte sale otra coalición de izquierdas.
0

