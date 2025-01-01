La Diputación Valenciana degrada a bedel a la mujer del excomisionado nacional de la DANA

La Diputación de Valencia ofrece a Carmen Ninet, la mujer del excomisionado para la DANA en Valencia, un puesto acorde a su formación. Ninet pasará de trabajar como subdirectora del MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) a bedel, un puesto en el escalafón funcionarial más bajo de la Administración.
Pero sabemos que no va a Pasar…
En cualquier caso, creo que hay mucha más lana que cortar, que esto ha sido un trasquilón.