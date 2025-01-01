edición general
La Diputación Valenciana degrada a bedel a la mujer del excomisionado nacional de la DANA

La Diputación de Valencia ofrece a Carmen Ninet, la mujer del excomisionado para la DANA en Valencia, un puesto acorde a su formación. Ninet pasará de trabajar como subdirectora del MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad) a bedel, un puesto en el escalafón funcionarial más bajo de la Administración.

13 comentarios
Comentarios destacados:    
#6 chavi
Pues me parece mal. Que pase las oposiciones como todo el mundo.

#3 SACROMONTE
Espero que también devuelva lo cobrado indebidamente con sus intereses correspondientes.

#7 ChatGPT
#3 y que investiguen a quien le dio el puesto sin comprobar los papeles. Por complicidad o inutilidad

Pero sabemos que no va a Pasar…

Pero sabemos que no va a Pasar…

#11 SACROMONTE
#7 Pues también, me falto eso. Gracias por el aporte

#2 Donlixo
O sea que va a seguir chupando del bote...

#9 makinavaja
#2 No lo dudes, posiblemente cobrando lo mismo....

#12 Asimismov
#9 me parece la figura perfecta para ser enlace sindical de UGT o directamente "liberada".
En cualquier caso, creo que hay mucha más lana que cortar, que esto ha sido un trasquilón.

#5 Andreham
Vamos que como no quieren echarla porque estan haciendole un favor al marido por comerse la mierda, la ponen en un sitio donde no molesta y donde tampoco tiene que trabajar (o alguien cree que la vamos a ver limpiando y haciendo tareas de bedel?).

#10 Albarkas
#5 Tienen miedo de que ésta monte otro numerito como su marido.

#1 CharlesBrowson
Degrada...en un puto calabozo engrilletada comiéndose la cabeza para ver los años que le van a caer y como va a devolver lo cobrado indebidamente debería de estar

#4 oceanon3d
Me parece perfecto ... pero lo que sigue es lo realmente importante ¿se investigara a todos los funcionarios y se aplicara la misma vara de medir? ... va a ser que no.

#13 alfema
¿Y no debería ser despedida?, si esto pasa en una empresa privada te vas a la calle directamente.

#8 Pepepistolas
El eterno problema del funcionariado


