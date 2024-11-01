edición general
La diplomacia queda en ruinas tras el ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Qatar

Hace casi exactamente un año entrevisté al líder y negociador jefe de Hamás, Jalil al Haya, en Doha. Me encontré con él en una casa cercana al edificio que Israel atacó este martes por la tarde. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, al Haya era el principal negociador de Hamás; enviaba y recibía mensajes a israelíes y estadounidenses a través de intermediarios cataríes y egipcios. En momentos en que se creía probable un alto el fuego, al Haya, junto con los hombres que también fueron atacados esa tarde, se encontraban a poca distancia.

Comentarios destacados:      
Sandman #1 Sandman
Bah, ya ha dicho Europa que lo que va a escalar el conflicto es la Flotilla de la Libertad. Israel atacando territorios 'neutrales' no tiene importancia.
8
#2 soberao *
#1 La UE podría obligar a Israel a parar el genocidio y a permitir la entrada de organizaciones humanitarias en Gaza, pero veremos antes a la OTAN metida en Ucrania en guerra abierta contra Rusia, para desviar la atención del genocidio y dejar a Israel en paz para que complete lo que ha empezado...
3
Cosmos1917 #7 Cosmos1917
#2 Pues fijate que yo creo que la UE ya no puede obligar a casi nadie a hacer nada. No hacen nada porque saben que si hacen algo todos verían que la UE ya no es capaz de hacer nada.
1
security_incident #9 security_incident
#2 y que salgan videos de los políticos europeos haciendo cosas feas?
0
cosmonauta #10 cosmonauta *
#2 La UE no tiene capacidad militar para parar a Israel en Palestina. Ni mucho menos para parar todo lo que van a montar en los próximo meses. Todo Oriente Próximo es un hervidero ya.
0
#12 soberao
#10 Sí tiene capacidad para obligar a Israel a dejar entrar a organizaciones humanitarias y de la ONU en Gaza. Un embargo a nivel de la UE e Israel deja pasar todo lo que le pidan.
0
cosmonauta #13 cosmonauta
#12 Nah.. En mi humilde opinión de cuñado, Israel ya lo tiene todo medido y calculado. Están movilizando ya a todos los reservistas. Es una postura de guerra total. Esto no lo para ni Dios y la que van a liar es parda. Y dudo mucho que se queden en Gaza o Cisjordania. Vamos a ver cambios radicales en todo Oriente Próximo.
0
#16 soberao
#13 Israel no es nada sin EE.UU, UK y la UE. No da un paso sin antes pedir el apoyo logístico de EE.UU.
0
cosmonauta #18 cosmonauta
#16 Ese es el discurso fácil. Yo no creo que sea tan cierto. Por un lado tienen una capacidad autónoma importante, por otro tienen la capacidad para obligar a USA o UK a suministrarles cierto apoyo, aunque no quisieran. En la UE, nadie les está ayudando significativamente y menos aún lo harán en los próximos meses.
0
celyo #14 celyo
#2 para eso primero debiera de haber al menos una mayoría a favor de aplicar sanciones, y ahora mismo eso no existe.

Por mucho que nos quejemos aquí de este gobierno y que no hace nada, viendo el resto de la UE, dentro de los países fuerte de la UE es el que más está haciendo.
0
#17 soberao
#14 La UE es parte del genocidio, por eso están más interesados en que la guerra de Ucrania se expanda por más países de la OTAN que en que un país como Palestina tenga voz y voto como país soberano.
0
Ze7eN #5 Ze7eN
#1 Y las protestas pacíficas de la vuelta, que son ETA. Don't forget.
5
#8 AlexGuevara *
Tender una trampa y atacar a delegaciones negociadoras en un estado neutral

Se puede caer más bajo?

Sí. Israel siempre puede caer más bajo
4
Mangione #3 Mangione *
No me extrañaría nada que los egipcios les hayan traicionado y vendido a los sionazis. Egipto está que da pena porque a costa de represión y manipulación su "primavera árabe" se quedó en nada. :-(
1
#4 soberao *
#3 Como los griegos que tampoco dejan entrar a los refugiados a Europa o Abascal que quiere bombardear los barcos de asociaciones que prestan asistencia a refugiados a la deriva en alta mar. :wall:

Los que impiden la entrada de organizaciones humanitarias desde Egipto es Israel, por tierra, mar y aire.
1
Mangione #6 Mangione *
#4 Todavía me cuesta creer que los dos delfines más asquerosamente inútiles de Esperanza Aguirre (Abascal y Ayuso) hayan llegado tan lejos. Él, que no hizo ni la mili (siendo de época de mili obligatoria) y cuya cara de zopenco le dejaba en evidencia, se dejó barba y ahora se pone en plan militroncho. Ella, que llevaba la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre, ha llegado a presidenta de la comunidad de Madrid.
Será eso a lo que llaman "meritocracia"...

Mientras…  media   » ver todo el comentario
2
#15 soberao *
#6 Pablo Iglesias está donde él ha decidido estar, tampoco muestra muchas luces dejar la vicepresidencia donde se había comprometido para medirse con Ayuso en unas autonomicas donde no se jugaba nada. Si al menos se hubiera quedado en la oposición dando el callo, pero no, decidió hacer un Carmena y dejar la poco mediática tarea de la oposición para otros.
Académicamente será bueno y para un club de debate también, pero para lo demás ha resultado ser poco práctico y para nada comprometido con la gente que le dio su apoyo para que le representara en la oposición de la Comunidad de Madrid.
0
Suigetsu #11 Suigetsu
Israel no tiene ninguna intención de negociar. Quieren arrasar Gaza entera y expulsar a todos los Palestinos. Los Israelís secuestrados los dan por muertos por la causa, ya les va bien.
0

