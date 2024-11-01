La diplomacia queda en ruinas tras el ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Qatar

Hace casi exactamente un año entrevisté al líder y negociador jefe de Hamás, Jalil al Haya, en Doha. Me encontré con él en una casa cercana al edificio que Israel atacó este martes por la tarde. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, al Haya era el principal negociador de Hamás; enviaba y recibía mensajes a israelíes y estadounidenses a través de intermediarios cataríes y egipcios. En momentos en que se creía probable un alto el fuego, al Haya, junto con los hombres que también fueron atacados esa tarde, se encontraban a poca distancia.
Por mucho que nos quejemos aquí de este gobierno y que no hace nada, viendo el resto de la UE, dentro de los países fuerte de la UE es el que más está haciendo.
Se puede caer más bajo?
Sí. Israel siempre puede caer más bajo
Los que impiden la entrada de organizaciones humanitarias desde Egipto es Israel, por tierra, mar y aire.
Será eso a lo que llaman "meritocracia"...
Académicamente será bueno y para un club de debate también, pero para lo demás ha resultado ser poco práctico y para nada comprometido con la gente que le dio su apoyo para que le representara en la oposición de la Comunidad de Madrid.