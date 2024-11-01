La diplomacia queda en ruinas tras el ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Qatar

Hace casi exactamente un año entrevisté al líder y negociador jefe de Hamás, Jalil al Haya, en Doha. Me encontré con él en una casa cercana al edificio que Israel atacó este martes por la tarde. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, al Haya era el principal negociador de Hamás; enviaba y recibía mensajes a israelíes y estadounidenses a través de intermediarios cataríes y egipcios. En momentos en que se creía probable un alto el fuego, al Haya, junto con los hombres que también fueron atacados esa tarde, se encontraban a poca distancia.