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La diplomacia del bazuca: la intolerancia de Israel a las críticas le aleja también de sus principales aliados en Europa

La diplomacia del bazuca: la intolerancia de Israel a las críticas le aleja también de sus principales aliados en Europa

Esta semana un ministro israelí respondió a una crítica muy comedida del presidente alemán invocando el Holocausto: “No nos obligarán a volver a los guetos y menos todavía en nuestra propia tierra”. Casi paralelamente, refiriéndose a Francia y sus intentos de mediar en Líbano, un embajador del Estado judío declaró: “No se les necesita, no son una influencia positiva”. Luego le llegó el turno a Italia por condenar los ataques israelíes en Líbano: Israel contraatacó convocando al embajador italiano en Tel Aviv para pedirle explicaciones.

| etiquetas: israel , diplomacia , intolerancia , criticas , aleja , aliados
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2 comentarios
8 2 0 K 109 actualidad
#1 marcotolo *
"nuestra propia tierra" dicen los ladrones asesinos
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Asimismov #2 Asimismov *
#1 no aceptan críticas, ni peros, ni toses, ni tampoco les mires muy fijamente que ACOM te pone una denuncia judicial por delito de odio.
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menéame