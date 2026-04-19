La diplomacia del bazuca: la intolerancia de Israel a las críticas le aleja también de sus principales aliados en Europa

Esta semana un ministro israelí respondió a una crítica muy comedida del presidente alemán invocando el Holocausto: “No nos obligarán a volver a los guetos y menos todavía en nuestra propia tierra”. Casi paralelamente, refiriéndose a Francia y sus intentos de mediar en Líbano, un embajador del Estado judío declaró: “No se les necesita, no son una influencia positiva”. Luego le llegó el turno a Italia por condenar los ataques israelíes en Líbano: Israel contraatacó convocando al embajador italiano en Tel Aviv para pedirle explicaciones.