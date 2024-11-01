Hay algo que la Ilíada sabe que los papers de seguridad de la IA desconocen: que la guerra entre dioses no tiene solución porque los dioses no quieren una solución. Quieren ganar. Y “ganar” significa cosas distintas para Zeus, para Hera, para Atenea y para Ares. No hay árbitro. No hay marco normativo que todos acepten. Solo la fuerza relativa de cada facción en cada momento y el sufrimiento de los mortales atrapados en el medio.