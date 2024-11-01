edición general
Diode: una excelente herramienta educativa para simular montajes realistas de electrónica desde el navegador

Diode es una herramienta para montar, programar y simular circuitos electrónicos y hardware sencillo directamente en el navegador. La interfaz es minimalista, y con un diseño acorde hace que jóvenes y no tan jóvenes puedan disfrutar de una interfaz ideal (y en 3D) con la que «trastear» rápido sin usar un placa de prototipado física.

| etiquetas: simulador , circuitos eléctricos , hardware , programación , educación
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Qué maravilla, gracias #0
Ashark #2 Ashark *
Estupendo. Un "gemelo digital" y con simulación. Ojalá hubiera tenido eso hace años.
El legendario 555... Sí, con él monté un oscilador de BF... en 1978 o 1979, más o menos.
