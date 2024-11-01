Diode: una excelente herramienta educativa para simular montajes realistas de electrónica desde el navegador

Diode es una herramienta para montar, programar y simular circuitos electrónicos y hardware sencillo directamente en el navegador. La interfaz es minimalista, y con un diseño acorde hace que jóvenes y no tan jóvenes puedan disfrutar de una interfaz ideal (y en 3D) con la que «trastear» rápido sin usar un placa de prototipado física.