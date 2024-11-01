El dinosaurio del tamaño de un pollo que puede arrojar luz sobre la evolución de los ejemplares más grandes

Investigadores en el norte de España identificaron una nueva especie de dinosaurio del tamaño de un pollo después de un largo estudio de huesos inusualmente pequeños. La nueva especie recibió el nombre de Foskeia pelendonum. Se cree que habitó nuestro planeta hace unos 125 millones de años y pertenece a un grupo extinto de dinosaurios herbívoros llamados ornitópodos. A pesar de su tamaño, la investigación reveló que el dinosaurio tenía un cráneo inesperadamente evolucionado. "Su anatomía es extraña precisamente de una manera que obliga.