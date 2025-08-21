edición general
Dinamarca reducirá el impuesto a la electricidad a casi cero en 2026–27 [ENG]

Los ministros dicen que la rebaja se reflejará directamente en las facturas, con ahorros que variarán según el consumo. Los ejemplos del Gobierno se traducen aproximadamente en: Persona sola en un piso: unos 134 € al año (1.000 DKK) Pareja de pensionistas en una casa: unos 358 € al año (2.675 DKK) Familia trabajadora en una casa: unos 533 € al año (3.975 DKK) El atractivo es la rapidez, como señala el gobierno danés. Ideas como ajustar el IVA en los comestibles tardarían entre dos y tres años en implementarse.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
En breve, subida del coste de la electricidad en Dinamarca por diversas causas que ya explicarán las compañías eléctricas ....
alcama #3 alcama
Bajar impuestos es de fachas
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Lo que hacen los Estados para evitar lo inevitable: una eléctrica estatal, sin ánimo de lucro y referencia de costo al usuario para las privadas.
#7 kreator
#4 Orsted ya es estatal.
Pacman #2 Pacman
Mira, a ver si aquí hacen algo parecido

No hace falta ni bajarlo tanto. Con quitar el iva acumulado y el impuesto al impuesto del impuesto nos vale
Format_C #6 Format_C
#2 pero es que quitar impuestos no baja la luz, porque las electricas lo usaran para aumentar beneficios.
bronco1890 #9 bronco1890
Pagamos más impuestos por un kWh que por un bolso de Gucci y aquí la gente defendiéndolo.
Meneame nunca defrauda.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Será que ha subido el gas al doble al tenerlo que comprar a USA tal como dice el bulo habitual
#8 Cntrl
Dinamarca, ese país del que no debemos copiar nada, no sea cosa que tengamos su mismo estado de bienestar
