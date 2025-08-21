Dinamarca reducirá el impuesto a la electricidad a casi cero en 2026–27 [ENG]

Los ministros dicen que la rebaja se reflejará directamente en las facturas, con ahorros que variarán según el consumo. Los ejemplos del Gobierno se traducen aproximadamente en: Persona sola en un piso: unos 134 € al año (1.000 DKK) Pareja de pensionistas en una casa: unos 358 € al año (2.675 DKK) Familia trabajadora en una casa: unos 533 € al año (3.975 DKK) El atractivo es la rapidez, como señala el gobierno danés. Ideas como ajustar el IVA en los comestibles tardarían entre dos y tres años en implementarse.