Dina Boluarte llega a Estados Unidos: El motivo de su viaje y la agenda programada

La mandataria cumplirá una agenda de trabajo que contempla reuniones bilaterales con funcionarios internacionales e inversionistas interesados en el Perú. La presidenta Dina Boluarte, en conjunto con la delegación oficial del Perú, llegó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el período número 80 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizado del 21 al 25 de septiembre. Según una publicación de la Presidencia de la República en la red social X, la comitiva fue recibida por el embajador peruano en el país nortea