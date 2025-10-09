·
2
meneos
8
clics
Dina Boluarte con las horas contadas: presentan cinco mociones de vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral"
Las distintas iniciativas anunciadas contra la jefa de Estado recolectaron las firmas necesarias para ser ingresadas. Respaldo es mayor a 100 votos, lo que hace inminente su destitución
etiquetas
dina boluarte
perú
vacancia
actualidad
#1
Alakrán_
Parece que a la corrupta va a caer al final por burra, bruta y soez.
Por hacer unas declaraciones de que para que no te extorsionen lo que tiene que hacer la ciudadanía es no coger llamadas de desconocidos, todo esto después de la ejecución de otro chófer de autobús por las extorsiones que sufren las empresas de transporte.
#2
Mltfrtk
Esa rata golpista y todos los demas deben ir a prisión. El presidente legítimo elegido electoralmente José Pedro Castillo Terrones continúa secuestrado ilegalmente por el fascismo peruano. El pueblo sigue luchando.
#3
Alakrán_
Stop bulos! Cuando el congreso del Perú echó legítimamente a Martín Vizcarra y lo hará con Dina Boluarte de la presidencia algunos no tienen nada que decir. Si echan al Castillo, golpismo, fascismo, estado criminal. Vergüenza.
Secuestrado no, está encarcelado por salir en televisión llamando a un golpe de estado.
