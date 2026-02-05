edición general
Dimite el jefe de gabinete de Industria de Alicante por la polémica sobre adjudicaciones de vivienda protegida

Nuevo capítulo en la polémica sobre la adjudicación de vivienda pública en Alicante con la dimisión, esta tarde, del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez.

josde #1 josde
Vaya chanchullo que han hecho con los pisos de viviendas protegidas, se nota que estan en manos del PP.
OdaAl #2 OdaAl
#1 Que devuelvan los pisos y al trullo
josde #3 josde
#2 Van a devolver, jajajajaja, ni eso pasara ni el trullo tampoco, ya le colocaran en otro puesto donde gane mas sin problemas, como a Mazon.
#5 joseangel277 *
#0 Dupe
Miguel Ángel Sánchez ha dimitido como jefe de gabinete de la consejera de Industria y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano, a raíz del escándalo generado por las adjudicaciones de la primera promoción de vivienda pública en Alicante en 20 años, ubicado en suelo que era de propiedad municipal.
#4 beltraneja
Deberían revisar una a una todas las viviendas que han dado.
