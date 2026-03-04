Dimite la edil de Vox en l’Alfàs del Pi por acoso y hostilidad interna del portavoz de su grupo

La edil renuncia a su acta tras denunciar trato degradante, abandono de funciones por parte de la portavocía, falta de amparo de su partido y sostiene que la decisión, adoptada “desde la serenidad y con profunda tristeza”, responde a causas de fuerza mayor que han puesto en riesgo su salud y su dignidad personal. La edil asegura haber sufrido durante meses un clima de “agresividad verbal, bloqueo institucional y trato degradante” por parte del portavoz de su grupo, Manuel Saz Planelles