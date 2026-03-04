edición general
Dimite la edil de Vox en l’Alfàs del Pi por acoso y hostilidad interna del portavoz de su grupo

La edil renuncia a su acta tras denunciar trato degradante, abandono de funciones por parte de la portavocía, falta de amparo de su partido y sostiene que la decisión, adoptada “desde la serenidad y con profunda tristeza”, responde a causas de fuerza mayor que han puesto en riesgo su salud y su dignidad personal. La edil asegura haber sufrido durante meses un clima de “agresividad verbal, bloqueo institucional y trato degradante” por parte del portavoz de su grupo, Manuel Saz Planelles

#1 concentrado
Parece raro que cuanto más se hunde el PP en las encuestas a favor de VOX, más chachullos internos aparecen. La famiglia parece que trabaja. Pero que no olvide la famiglia que estos chanchullos dan muchos votos entre el perfil de votante medio de VOX.
2 K 52
josde #2 josde
Los follapasta votantes de Vox, les da lo mismo que sean, nazis, vagos y ladrones, van a votarlos igual.
1 K 35
#3 perej
Los mass-mierda trabajando ya 24/7, para mostrar las "suciedades" de Vox.
En el PP estàn acojonados y han activado todos los recursos.
0 K 10

