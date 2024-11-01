·
7
meneos
7
clics
Dimite una concejala de Vox por la "hostilidad insostenible" del portavoz de su grupo en Alfás del Pi
María José Fuster asegura que las descalificaciones recibidas por parte de Manuel Saz han puesto en riesgo su salud y su dignidad.
|
etiquetas
:
vox
7
0
0
K
89
actualidad
2 comentarios
7
0
0
K
89
actualidad
#1
Fedorito
Su dignidad la puso en riesgo al militar en Vox, y seguramente su salud también.
3
K
50
#2
Pacman
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/dimite-edil-vox-l-alfas-pi-acoso-laboral-hostili
0
K
18
