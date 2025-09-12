·
15
meneos
164
clics
Qué dijo y qué no Charlie Kirk: contexto sobre las frases y citas que circulan tras su asesinato
Analisis por Maldita.es de frases atribuidas a Charlie Kirk. Una mezcla de verdades, frases fueras de contexto y bulos.
|
etiquetas
:
charlie kirk
,
bulos
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Lutin
Ahora ya no dice más paridas, desde que le reventaron el gaznate.
8
K
88
#2
Professor
#1
Ja! cienmil gaznates más ha abierto esa bala.
1
K
12
#12
Kmisetas
#1
Tampoco dice más verdades. Un poco como todo el mundo al ser asesinado.
0
K
5
#4
XtrMnIO
*
"Creo que vale la pena. Creo que vale la pena pagar, lamentablemente, con algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos"
Aquí hay que darle la razón, alguien dirigió una bala hacia él por proteger los derechos humanos.
4
K
47
#6
tromperri
Solo con las que son verdaderas ya se sabe que tipo de escoria humana era. No veo la necesidad de sacar de contexto o falsear. Era, sin duda, un montón mierda.
4
K
39
#3
Kyoko
Por ejemplo la frase de que hay que lapidar homosexuales. Era una sarcasmo contestando a alguien que justificaba algo con la Biblia.
Lo de que los negros estaban mejor antes de la ley sobre derechos civiles o la esclavitud. Contestaba a alguien que decia que la tasa de criminalidad de los negros lo es por discriminacion y pobreza. Le contesto que era menor cuando los negros estaban legalmente discriminados, por lo que algo no cuadra con la justificacion.
Era un tipo que hacia debates, y en un debate se usan figuras retoricas que pueden sacarse fuera de contexto.
Lo de oponerse al aborto incluso por violacion de una niña, esa si es exacta. Otra cosa es que mereciese morir por ello.
4
K
26
#7
XtrMnIO
#3
Era un santo.
3
K
67
#9
rogerius
#7
#8
1
K
34
#8
Verdaderofalso
#3
era un incomprendido
2
K
54
#10
Honzo
#3
"Era una sarcasmo contestando a alguien que justificaba algo con la Biblia." -> Conociéndole lo más mínimo sabes que no era sarcástico, era un fanático religioso, llegó a decir que prefería la biblia a la constitución.
"Le contesto que era menor cuando los negros estaban legalmente discriminados, por lo que algo no cuadra con la justificacion". -> Qué es lo que no cuadra? Lo que vino a decir es que cuando los negros no eran libres cometían menos delitos, fin.
Era un payaso igual que lo es el hombre langosta que han estudiado retórica, pero la mierda en sus cerebros les hace tener pensamientos retrógrado le lleva a defender gilipolleces.
youtu.be/9O7y50cNb7c
4
K
35
#13
MiguelDeUnamano
#10
Lo que la escoria habitual llama "pensar diferente".
1
K
23
#14
Kyoko
#10
Lo que no cuadra es decir que la tasa de criminalidad de los negros se debe solo a discriminación y pobreza. Si cuando la discriminación y pobreza asociada eran legales por leyes racistas, resulta que eran menores.
Es un tema muy espinoso, pero lo que NO dijo es que estuvieran mejor siendo legalemente discriminados.
TAmbien lo de conociendole lo mas minimo... de que le conocias aparte de lo que has leido? dado que Maldita ha investigado, me fio mas de Maldita, que precisamente de…
» ver todo el comentario
0
K
10
#11
Mltfrtk
¿Qué va a decir un fascista subnormal amante de las armas? Pues su mensaje de odio racista y fascista dirigido a los retrasados que le jalean.
1
K
20
#5
Kyoko
Aqui otra correccion que han tenido que hacer en el nytimes, que le atribuia una cita… que no era suya y estaba criticando
www.dailymail.co.uk/media/article-15092085/new-york-times-correction-c
1
K
14
