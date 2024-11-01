edición general
Digi España se convierte en una sociedad anónima y allana la salida a Bolsa de una parte de la compañia

En este contexto, cabe recordar que en las últimas cuentas de la compañía, correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio y presentadas a mediados del pasado noviembre, se reflejaba la intención de la empresa de sacar a Bolsa una parte minoritaria de la filial española. "En línea con su estrategia de seguir mejorando la estructura de capital y la posición financiera a largo plazo de sus filiales, el grupo está explorando una oferta pública inicial (OPV) de una participación minoritaria en Digi España", señalan las cuentas...

3 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Dicha OPV podría incluir acciones existentes y de nueva emisión para respaldar los planes de inversión de Digi España. Se prevé que las acciones de Digi España coticen en las bolsas españolas. Digi España ha contratado asesores para estos fines. La decisión del grupo de llevar a cabo dicha operación, incluyendo sus términos y calendario, dependerá de las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes", agregan. No obstante, la teleco no contempla ninguna operación que implique una pérdida de control de ninguna de sus principales filiales, incluida Digi España...
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
No quiero bolsa, amable jóven. Desde pequeña cargaba todo en una sábana sobre mi cabeza, y llevaba el paso para que no se arringle, pero ahora estoy mu mayor y no entiendo las películas que echan en la tele. ¿Me harías el favor de ver si llevo bien el cambio? Es que tengo vista nublada. Que dios te lo pague.
#3 Donlixo
Traducción: tengo tanta deuda que los bancos ya no me abren ni la puerta cuando voy a verlos para pedirles más crédito. Voy a probar a ver si pican unos cuantos en la Bolsa...
