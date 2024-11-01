Digi España se convierte en una sociedad anónima y allana la salida a Bolsa de una parte de la compañia

En este contexto, cabe recordar que en las últimas cuentas de la compañía, correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio y presentadas a mediados del pasado noviembre, se reflejaba la intención de la empresa de sacar a Bolsa una parte minoritaria de la filial española. "En línea con su estrategia de seguir mejorando la estructura de capital y la posición financiera a largo plazo de sus filiales, el grupo está explorando una oferta pública inicial (OPV) de una participación minoritaria en Digi España", señalan las cuentas...