Difunden las primeras imágenes del robo de joyas en el Museo del Louvre  

Las grabaciones muestran a dos hombres encapuchados actuando dentro de la Galería de Apolo. Uno de ellos, vestido con un chaleco reflectante amarillo, golpea repetidamente una vitrina con una herramienta eléctrica y luego con el antebrazo hasta romper el cristal. Una vez abierto el compartimiento, toma varias piezas y las guarda en los bolsillos interiores de su chaqueta antes de abandonar el lugar. En paralelo, su cómplice fuerza otra vitrina de mayor tamaño para extraer más joyas. Todo el episodio dura apenas cuatro minutos.