Las dificultades de conseguir comida en Gaza

Mientras el sol se pone sobre un campamento de desplazados en el sur de Gaza, Mosab al Trtori, de 20 años, se agacha junto a una hilera de plántulas de pimientos, tomates y berenjenas plantadas en la arena. El agua salada y la tierra poco fértil impiden cultivar, pero sus pequeñas cosechas ocasionales ayudan a alimentar a su familia en un lugar donde incluso los ingredientes más básicos pueden ser imposibles de encontrar y donde la principal actividad del día es buscar qué comer.
Es el uso por parte de Israel del hambre como un instrumento más para perpetrar un GENOCIDIO.
Las cosas por su nombre.
Tú te crees que cientos de miles de personas muertas de hambre, aparece un idiota con un arma a quitarles la comida ¿y no van todos a por él? ¿Tú te crees que sale un tipo con un arma en pleno Gaza y no se lo carga un francotirador israelí? Pero qué te estás creyendo? Aquello es un solar, todo está arrasado. Si hay algo de armas y munición, debe ser muy contado y escaso. Allí están matando gente sin ninguna opción de defenderse ni con cuchillos.