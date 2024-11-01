Las dificultades de conseguir comida en Gaza

Mientras el sol se pone sobre un campamento de desplazados en el sur de Gaza, Mosab al Trtori, de 20 años, se agacha junto a una hilera de plántulas de pimientos, tomates y berenjenas plantadas en la arena. El agua salada y la tierra poco fértil impiden cultivar, pero sus pequeñas cosechas ocasionales ayudan a alimentar a su familia en un lugar donde incluso los ingredientes más básicos pueden ser imposibles de encontrar y donde la principal actividad del día es buscar qué comer.