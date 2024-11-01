edición general
5 meneos
41 clics
¿Y las diferencias salariales en la universidad pa’ cuándo?

¿Y las diferencias salariales en la universidad pa’ cuándo?

Las universidades anglosajonas se parecen más que las españolas a los equipos de fútbol. No todas pagan lo mismo, y no les importa hacer diferencias entre individuos y disciplinas si hace falta. En algunas universidades los salarios son públicos, las de California (Berkeley, UCLA, UCSD) por ejemplo, y si les apetece es instructivo consultarlos (pueden ir a la página web de varios departamentos para saber los nombres de los profesores)-.

| etiquetas: universidad , sueldos , productividad , diferencias salariales
4 1 0 K 54 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Casi que edito.
0 K 11

menéame