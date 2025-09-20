Las diferencias en la “figura del héroe” entre oriente y occidente: “Es filosofía cultural pura”

Los superhéroes no solo salvan ciudades y derrotan villanos. También son espejos y brújulas morales para generaciones enteras, independientemente de si llevan capa, uniforme escolar o un simple disfraz. Su verdadero poder reside en los valores que transmiten y en sus decisiones, más allá de las habilidades físicas. Mientras, Goku, protagonista de Dragon Ball, representa el crecimiento personal a través de la disciplina y la humildad, Spider-Man encarna el sacrificio diario y la responsabilidad inesperada. Dos formas de interpretar el heroísmo
| etiquetas: diferencias , héroe , oriente , occidente
¿Donde están los Marc Lenders cuidando de sus hermanos? ¿Goku entrenando como un cabrón en la sala del tiempo?
Los protas son especiales porq han nacido así o por arte de magia. No hay transformación a través del esfuerzo.
Y es una mentalidad q están chupando a todas horas y se nota luego en sus razonamientos.
Q igual mis sobrinos estan más mimados q la media, pero...
Goku desde la primera viñeta de Dragon Ball tiene un poder sobrehumano. Salta entre montañas, pesca peces del tamaño de rinocerontes y recibe 3 disparos de Bulma sin apenas un rasguño .