Las diferencias en la “figura del héroe” entre oriente y occidente: “Es filosofía cultural pura”

Los superhéroes no solo salvan ciudades y derrotan villanos. También son espejos y brújulas morales para generaciones enteras, independientemente de si llevan capa, uniforme escolar o un simple disfraz. Su verdadero poder reside en los valores que transmiten y en sus decisiones, más allá de las habilidades físicas. Mientras, Goku, protagonista de Dragon Ball, representa el crecimiento personal a través de la disciplina y la humildad, Spider-Man encarna el sacrificio diario y la responsabilidad inesperada. Dos formas de interpretar el heroísmo