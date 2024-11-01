Diferencia social entre ricos y pobres en el Circo Máximo

En el centro de la antigua Roma, bajo el ardiente sol, el fuerte rugido de la multitud llenaba el gran Circo Máximo. Los carros, tirados por caballos, echaban espuma por la boca, corrían muy cerca unos de otros. Sus ruedas casi se tocaban al correr por la pista.Los aurigas mantenían las mandíbulas apretadas y sujetaban firmemente las riendas, arriesgaban sus vidas por la victoria, las alabanzas y los fuertes vítores de los espectadores.Pero, ¿cómo era estar entre la multitud en estos eventos?