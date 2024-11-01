Diez beneficios de comer chorizo

1. Los chorizos son fuente de proteínas de alta calidad, de hecho 100 gramos de chorizo nos proporcionan alrededor de 20 gramos de proteínas. 2. Son ricos en vitamina B12. 3. Contienen tiamina. 4. Aumentan los niveles de selenio, necesario para crear antioxidantes. 5. Incluye en su composición una notable cantidad de potasio, concretamente 180 mg. Para poner en contexto, un platano -alimento asociado tradicionalmente al potasio- contiene una media de 400 mg. de potasio. 6. Los chorizos tienen hierro. 7. Contiene niacina. 8. Contiene fósforo...
