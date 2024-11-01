edición general
Diez beneficios de comer chorizo

1. Los chorizos son fuente de proteínas de alta calidad, de hecho 100 gramos de chorizo nos proporcionan alrededor de 20 gramos de proteínas. 2. Son ricos en vitamina B12. 3. Contienen tiamina. 4. Aumentan los niveles de selenio, necesario para crear antioxidantes. 5. Incluye en su composición una notable cantidad de potasio, concretamente 180 mg. Para poner en contexto, un platano -alimento asociado tradicionalmente al potasio- contiene una media de 400 mg. de potasio. 6. Los chorizos tienen hierro. 7. Contiene niacina. 8. Contiene fósforo...

Cantro #5 Cantro
En esto no me voy a fiar tanto de torre de Núñez, que para eso se dedica a fabricarlos y más a esta gente

blog.contraelcancer.es/carne-roja-cancer/
plutanasio #3 plutanasio
El mejor el de león, y el de caza, de jabalí o venao ya es un delicatessen
estemenda #6 estemenda
#3 Spoiler: La mayoría del chorizo de León en realidad suele ser de cerdo o vaca :troll:
#2 El_Almondigas
Es bueno comerlos no votarlos
#1 surco
Y además es un producto típico de la tierra. Anda que no hay en España
#4 Mandri20
Falta pan pa tanto chorizo.
vilgeits #7 vilgeits
El undécimo beneficio es que si nos los comemos dejan de robarnos.
