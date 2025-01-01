edición general
Diez años sin Rafael Chirbes, el narrador de la derrota, el desencanto y la corrupción

Se cumple una década de la muerte del escritor que mejor supo retratar la España contemporánea, atravesada por la Guerra Civil, la dictadura, la transición y la corrupción.

