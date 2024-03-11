Diez años de la ley francesa contra la prostitución: "Clandestinidad, precariedad e inseguridad"

A pesar del "limbo legal" en torno a este sector en España, la ‘Ley Mordaza’ castiga la prostitución callejera y la Ley del ‘solo sí es sí’ ha prohibido los anuncios. El modelo abolicionista de la prostitución está creando cada vez más dudas y críticas en la sociedad global. Tras diez años de la implantación de la ley francesa, que sigue el llamado modelo nórdico, se ha evidenciado un estancamiento debido a una aplicación desigual y un desplazamiento del fenómeno. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa trabajando en una legislación.