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Diez años de la ley francesa contra la prostitución: "Clandestinidad, precariedad e inseguridad"

Diez años de la ley francesa contra la prostitución: "Clandestinidad, precariedad e inseguridad"

A pesar del "limbo legal" en torno a este sector en España, la ‘Ley Mordaza’ castiga la prostitución callejera y la Ley del ‘solo sí es sí’ ha prohibido los anuncios. El modelo abolicionista de la prostitución está creando cada vez más dudas y críticas en la sociedad global. Tras diez años de la implantación de la ley francesa, que sigue el llamado modelo nórdico, se ha evidenciado un estancamiento debido a una aplicación desigual y un desplazamiento del fenómeno. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa trabajando en una legislación.

| etiquetas: clandestinidad , precariedad , inseguridad
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2 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro
Pues legalizarla tampoco soluciona ni la clandestinidad, ni la precariedad ni la inseguridad.

www.france24.com/es/programas/reporteros/20240311-ha-sido-un-fracaso-l

Así que a ver qué hacemos.
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strike5000 #2 strike5000
No se podía saber...

es.wikipedia.org/wiki/Ley_seca
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menéame