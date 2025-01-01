Los dientes de los quitones ofrecen un modelo para avanzados materiales dentales e industriales

Un proceso biológico permite a los moluscos marinos desarrollar dientes indestructibles. Investigadores de la Universidad de California en Irvine y de las universidades japonesas de Okayama y Toho han realizado un estudio pionero para comprender cómo los quitones, moluscos que se alimentan de algas que crecen en rocas intermareales, desarrollan dientes tan duros, resistentes al desgaste y magnéticos. Sus descubrimientos están inspirando nuevas formas de producir avanzados materiales para diversas aplicaciones.