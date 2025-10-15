edición general
Un sudafricano gana con su fotografía de una hiena junto a una casa abandonada el premio Wildlife del año 2025 [ITA]

Un sudafricano gana con su fotografía de una hiena junto a una casa abandonada el premio Wildlife del año 2025  

Una rara hiena color castaña mira al objetivo mientras transcurre la noche en la ciudad fantasma de Kolmanskop, Namibia, junto a una casa abandonada y destruida. Esta ha sido la bellísima y espectral fotografía con la que el sudafricano Wim van den Heever ha vencido el Wildlife Photographer of the Year 2025, organizado todos los años por el Museo de Historia Natural de Londres. Por otro lado, un diecisieteañero italiano ha ganado el premio en la categoría para jóvenes con la foto de un coleóptero laziano y al fondo máquinas para talar bosques.

#3 Samaritan *
No soy experto, pero diría que es un licaón, no una hiena. ¿Alguien lo sabe con certeza?
#3 dicen que es una hiena parda.
En las imágenes que he encontrado los licaones tienen orejas redondeadas y las hienas, apuntadas como esta (pero igual es un licaón de estilo gótico :troll: )
Tienes razón, se trata de una hiena parda. Desconocía su existencia. Muchas gracias por la aclaración. Los tres deben tener parentesco ancestral.
