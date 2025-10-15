Un sudafricano gana con su fotografía de una hiena junto a una casa abandonada el premio Wildlife del año 2025 [ITA]  

Una rara hiena color castaña mira al objetivo mientras transcurre la noche en la ciudad fantasma de Kolmanskop, Namibia, junto a una casa abandonada y destruida. Esta ha sido la bellísima y espectral fotografía con la que el sudafricano Wim van den Heever ha vencido el Wildlife Photographer of the Year 2025, organizado todos los años por el Museo de Historia Natural de Londres. Por otro lado, un diecisieteañero italiano ha ganado el premio en la categoría para jóvenes con la foto de un coleóptero laziano y al fondo máquinas para talar bosques.