Didier Eribon: “Los gobiernos que recortan son criminales porque asientan a la extrema derecha en el poder”

El filósofo francés visitó Bilbao para conversar con Alana S. Portero sobre la importancia de las amistades. En esta entrevista aborda su regreso a casa, su natal Reims, el voto obrero a las fuerzas fascistas, incluido el de su madre, y su relación con Foucault.

| etiquetas: didier eribon , extrema derecha , voto , obreros , foucault
#1 Leon_Bocanegra *
Pues ya hay que tener los huevos muy gordos para asentar en el poder a la extrema derecha porque el gobierno de turno hace recortes.
Si el gobierno de turno hace recortes y eso te molesta, vota a quien esté más a la izquierda, so majara.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Ya, pero quienes han puesto en el gobierno a "recortadores" de uno y otro signo no parecen destacar por su capacidad de razonar. Y hay que añadir que los medios presionan para desacreditar a cualquier alternativa hacia la izquierda. Joder, si hasta parece una encerrona con los "recortadores" a ambos ladoss, cerrando por detrás el correspondiente a la izquierda y dejando una única salida, la de la extrema derecha.

Luego se preguntan "cómo hemos llegado aquí" cuando empiezan con sus barbaridades, porque hacer "autocrítica" y concluir que defender el capital por encima de la sociedad no acaba nunca bien.
