Didier Eribon: “Los gobiernos que recortan son criminales porque asientan a la extrema derecha en el poder”

El filósofo francés visitó Bilbao para conversar con Alana S. Portero sobre la importancia de las amistades. En esta entrevista aborda su regreso a casa, su natal Reims, el voto obrero a las fuerzas fascistas, incluido el de su madre, y su relación con Foucault.
| etiquetas: didier eribon , extrema derecha , voto , obreros , foucault
Si el gobierno de turno hace recortes y eso te molesta, vota a quien esté más a la izquierda, so majara.
Luego se preguntan "cómo hemos llegado aquí" cuando empiezan con sus barbaridades, porque hacer "autocrítica" y concluir que defender el capital por encima de la sociedad no acaba nunca bien.