Dibujante despedido por una viñeta sobre la hambruna en Gaza  

Más de lo mismo, otro caso para engordar la lista. Otro dibujante despedido bajo acusaciones de antisemitismo por una viñeta. Ya sabe, el antisemitismo es el comodín que sirve para todo y cualquier cosa y muchos editores estadounidenses no dudan en pisotear la libertad de expresión, de prensa y de lo que sea. El turno es ahora para Bob Whitmore. En la viñeta, titulada "Muro de las Lamentaciones", un niño hambriento frente a un muro coronado de alambre de espino, tras el que aparece la bandera de Israel, grita: "Por favor, denme comida"