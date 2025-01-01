edición general
13 meneos
54 clics
Dibujante despedido por una viñeta sobre la hambruna en Gaza

Dibujante despedido por una viñeta sobre la hambruna en Gaza  

Más de lo mismo, otro caso para engordar la lista. Otro dibujante despedido bajo acusaciones de antisemitismo por una viñeta. Ya sabe, el antisemitismo es el comodín que sirve para todo y cualquier cosa y muchos editores estadounidenses no dudan en pisotear la libertad de expresión, de prensa y de lo que sea. El turno es ahora para Bob Whitmore. En la viñeta, titulada "Muro de las Lamentaciones", un niño hambriento frente a un muro coronado de alambre de espino, tras el que aparece la bandera de Israel, grita: "Por favor, denme comida"

| etiquetas: viñeta , hambruna , gaza , bob whitmore
12 1 0 K 324 cultura
1 comentarios
12 1 0 K 324 cultura
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
El tema de la censura en los regímenes no democráticos se ha ido de madre.
0 K 12

menéame