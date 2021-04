Díaz Ayuso, sobre Vox: "Es ultraderecha dependiendo para qué cuestiones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que tras el 4 de mayo quiere gobernar en solitario y ha sostenido que Vox es "ultraderecha dependiendo para qué cuestiones". En una entrevista en la Cadena Ser, ha incidido en que no comparte los debates de la formación de Santiago Abascal respecto al 'pin parental' ni sobre los menores extranjeros no acompañados, aunque ha apuntado que en otras cuestiones no siempre está en "desacuerdo" con ellos.